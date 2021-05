Guanyem Girona inaugura un cicle de caminades per descobrir els barris i l’entorn natural

Aquest mes de maig Guanyem Girona enceta un cicle de passejades que portarà per títol “Girona: patrimoni, natura i barris”. Aquestes quatre caminades tenen com a objectiu descobrir l’entorn natural més immediat a la nostra ciutat i recuperar la història dels barris a través de la seva arquitectura i la relació amb l’entorn.Les passejades són gratuïtes i sense inscripció, tot i que es realitzarà el corresponent registre de persones assistents. El regidor Pere Albertí ha explicat que Guanyem té la voluntat d’ensenyar alguns racons poc coneguts de la ciutat alhora que es vol “retornar la vida als carrers i parcs de la ciutat”.

Dissabte passat es va fer la primera caminada per conèixer la història del barraquisme al castell de Montjuïc

La segona passejada estarà més enfocada a l’expansió urbana de Girona. Aquesta segona excursió servirà per apreciar la singularitat d’alguns dels edificis de la nostra ciutat. Acompanyats per l’arquitecte Josep Maria Birulés es caminarà pels barris que van acollir l’augment demogràfic del segle passat: l’Eixample, Pla de Palau-Sant Pau i Sant Narcís.

La tercera serà una excursió més aèria i on el propi Pere Albertí com a guia es pujarà a Torre Gironella per apreciar la ciutat des d’un dels seus punts més elevats. Fent una ronda circular, s’explicarà curiositats desconegudes per la majoria de gent, es passejarà pel Calvari, el polvorí i els vestigis de les antigues fortaleses que coronen els Caputxins. Des de dalt, s’observaran les vistes de Girona est i del barri de Montilivi i Pla de Palau.

Finalment, l’última passejada del cicle es centrarà a descobrir els parcs urbans i naturals més propers. La Devesa, el parc de les Ribes del Ter i les Hortes de Santa Eugènia són tots ells espais amb molt potencial que sovint han estat desaprofitats.