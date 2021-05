negoci multimilionari

El documental "Kilowatts d'aigua. El negoci del segle" a TV3

Aquest dimarts a les 22,05h al programa Sense Ficció de TV3 emetrà el documental Kilowatts d'aigua. El negoci del segle de Carles Prats i Ricard Belis. El treball cinematogràfic investiga l'estat de les concessions hidroelèctriques de Catalunya, la majoria de les quals vigents fins a l'any 2061 gràcies a un canvi legal que permet l'explotació d'un recurs natural com és l'aigua gairebé a perpetuïtat.

En la sega pàgina web, Sense Ficció presenta el treball tot dient que "Els rius catalans generen milions de kilowatts d'energia renovable des de fa més d'un segle. És un negoci multimilionari que aporta grans beneficis a molt poques empreses, que s'aprofiten de concessions gairebé perpètues. Moltes explotacions es van iniciar a cavall dels segles XIX i XX. I encara s'allargaran molt més. Perquè la gran majoria de concessions hidroelèctriques de Catalunya no caduquen fins al 2061, gràcies a un canvi legal en els anys 80 que va eternitzar els permisos per explotar un recurs natural escàs i públic com és l'aigua. Davant d'aquesta situació, cada cop hi ha més veus que denuncien el que consideren un espoli dels recursos naturals i ajuntaments que reclamen recuperar el control dels seus rius i que els beneficis tornin a la ciutadania".

