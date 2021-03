Ekèctriques

La CUP demana la dimissió de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdella a la Vall Fosca

Aquest matí ENDESA ha tallat la llum a uns veïns com a mesura de coacció per forçar a les veïnes autoliquidants a pagar el suposat deute de l’IVA que reclama la companyia a les beneficiàries del Contracte de 1927.

La CUP, davant un equip de govern incapaç de defensar el nostre municipi i els seus veïns i veïnes de les amenaces i coaccions d’ENDESA, que només està disposat a destinar diners públics amb advocats assessors d’ENDESA denúncia aquests moviments i demana a l’equip de govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdella que faci un pas al costat i dimiteixi.

Després de setmanes negociant s’ha fet públic que l’equip de govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, amb el beneplàcit de l’Associació d’afectats pel Conveni, ha arribat a un acord amb ENDESA ENERGIA SAU per liquidar el suposat deute d’IVA que la companyia reclama pel període 2015-2020. Un pacte que arriba ara perquè, com al 2017 i també a l’hivern, a ENDESA li caduca el dret a reclamar a Hisenda.

Així ho ha anunciat a les beneficiàries del Contracte de la llum de 1927 el propi alcalde, Josep Maria Dalmau, i el president de l’Associació de la llum, Josep Peró, amb menys d’una setmana d’antelació de la data de signatura del pacte, segurament per deixar sense marge de maniobra a l’oposició i als veïns que no hi estan d’acord, que no són pocs.

I és que quatre anys després, la història es repeteix i l’equip de govern, ara d’ERC, reedita un pacte sota la justificació d’evitar talls de llum. Una actitud més de submissió davant l’imperi elèctric d’ENDESA, de coerció a les veïnes beneficiàries sota l’amenaça dels talls de llum i que deixa a les veïnes que fermament continuen defensant el Contracte col·lectiu de 1927 per mitjà de la via de les autoliquidacions al marge.

L’acord es preveu signar aquest proper divendres 19 de març, elevant-lo a Ple, on l’equip de govern farà valdre la seva majoria absoluta al Consistori per aprovar un pacte que afecta a tots els veïns i veïnes de la Vall Fosca (no només a les beneficiàries), ja que es preveu que el Consistori aboni la quantitat de 300.834,81 € de les arques públiques a ENDESA, en concepte de consum elèctric dels equipaments municipals, lluny del què estableix el Contracte de 1927.

Amb aquest moviment, lluny de cercar una solució real per defensar el Contracte col·lectiu de la llum signat el 1927, l’equip de govern un cop més es ven a l’imperi elèctric d’ENDESA, i pretén arrossegar amb la seva decisió a les beneficiàries del Contracte.

Un conflicte que fa 12 anys que dura, des de la liberalització del sector elèctric, i que provablement veurà la llum quan surti la sentència del TSJC fruit d’una demanda contenciosa administrativa que veïns i veïnes autoliquidants van interposar contra ENDESA i l’Agència Tributària pagant-s’ho de la seva butxaca.