Elèctriques

El veïnat de la Vall Fosca convoca una manifestació per demanar la municipalització de les centrals hidroelèctriques

Els veïnat de la Vall Fosca (Pallars Jussà) ha convocat una manifestació aquest diumenge a la Central de Capdella per reclamar la reversió de les concessions i la municipalització de les centrals hidroelèctriques, ja que un cop s'han superat els 75 anys que estableix la normativa, "l'obra de domini públic municipal ha de retornar al municipi".

Es planteja el retorn de 4 de les 5 centrals que hi ha a la Vall Fosca. També es vol mostrar el suport als veïns de la Vall denunciats i encausats per Endesa. La companyia reclama 1,5 MEUR a diversos habitants de la Vall Fosca i a Ajuntament de la Torre de Capdella, en un conflicte que fa 8 anys que és obert. Els veïns es neguen a pagar aquesta quantitat econòmica argumentant una mala facturació i aplicació de l'IVA per part de la companyia.

El veïnat ha fet la convocatòria per mitjà un vídeo penjat a la xarxa on expliquen que van haver de cedir els terrenys comunals per construir la primera central hidroelèctrica i que per assegurar-se el subministrament elèctric per a ells i per generacions futures van signar un conveni on s'estipulava un preu fix de la llum. Es tracta d'un acord de 1927.