elèctriques

El Suprem avala amb una Sentència sobre preus pactats la lluita dels veïns autoliquidants del conflicte de la llum de la Vall Fosca

La sentència, juntament amb la jurisprudència europea, referma la tesi defensada per les veïnes autoliquidants que l’aplicació de l’IVA a les seves factures des del 2009 no es podia fer sobre el suposat preu de mercat que ENDESA facturava arbitràriament sinó al preu pactat entre les parts al 1927.

Des de fa 10 anys que ENDESA factura a l’Ajuntament de la Torre de Capdella i als veïns i veïnes, beneficiàries del Conveni del 1927, 100 vegades més IVA que l’import real del seu consum, forçant una interpretació de la Llei de l’IVA espanyola al seu favor.

Des del 2009 arriben factures de 3 € de consum i 250 € d’IVA, per exemple, que durant molts anys els veïns i l’Ajuntament no han pagat, en un conflicte que ha passat per tribunals i taules de negociació sense que estigui resolt a dia d’avui.

La situació va arribar a un punt màxim de crispació i tensió quan al novembre de 2016 la companyia va tallar la llum a un veí i va amenaçar amb talls a d’altres veïns i a l’Ajuntament. Aleshores l’Alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, va pactar amb la companyia ENDESA el pagament de més de 100.000 € del suposat deute del Consistori de 2009 a 2014 a canvi que la companyia facturés de manera correcta a partir del febrer del 2017.

Molts veïns van seguir les passes de l’Ajuntament i van pagar el què ENDESA reclamava pel període de 2009 a 2014, per por a talls de llum, excepte una quarantena de famílies que van decidir autoliquidar el seu deute real segons el Contracte de 1927, tal i com recomanava la CUP Vall Fosca.

Des d’aleshores, ENDESA ha seguit i segueix facturant l’IVA al preu de mercat i no segons el preu pactat el 1927 per la ocupació dels terrenys municipals sobre els quals es van construir les centrals hidroelèctriques i ha portat a judici més de la meitat dels veïns autoliquidants.

El passat 23 d’abril hi va haver la primera vista a una veïna autoliquidant al Jutjat de Primera Instància de Tremp, qui va al·legar que no devia res a la companyia ja que autoliquida el seu consum segons Contracte i els diners que li reclama ENDESA són en concepte d’IVA indegudament repercutit, cosa que ha denunciat al Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya (TEARC) i que no és objecte de jurisdicció civil, sinó fiscal. El jutge, al cap de dos dies, va emetre una providència en què acceptava les al·legacions de la veïna i apreciava la incompetència del Tribunal de Tremp per jutjar aquest afer.

El mateix 23 d’abril el Tribunal Suprem va emetre la Sentència 530/2019, de la qual n’hem tingut constància avui, sobre l’aplicació de la Llei de l’IVA en un cas de preus pactats molt similar al cas de la Vall Fosca.

La Sentència fixa com a doctrina que l’article 79.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), analitzat a la llum de la Directiva 2006/112/CE, del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de ser interpretat en el sentit de que als efectes de quantificar la base imposable de l’IVA d’una prestació de serveis, entre parts no vinculades, la prestació de la qual no consisteix en diners (entrega d’uns terrenys o en el cas de la VF ocupació d’uns terrenys) l’Administració tributària haurà d’atendre al valor o import acordat entre les parts (en el cas de la Vall Fosca el Contracte de 1927) com a contraprestació de la prestació de serveis, sense que resulti possible, en las circumstàncies d’aquest cas (absència de vinculació entre les parts i valor de la contraprestació expressat en diners) prendre com a referència el valor de mercat (...).

Aquesta Sentència, juntament amb la jurisprudència europea, referma la tesi defensada per les veïnes autoliquidants que l’aplicació de l’IVA a les seves factures des del 2009 no es podia fer sobre el suposat preu de mercat que ENDESA facturava arbitràriament sinó al preu pactat entre les parts al 1927.

Presumiblement arrel d’això, ahir el jutjat de Tremp va rectificar la seva providència i va emetre una interlocutòria en què es declara competent per jutjar aquest afer i en què a totes llums hauria d’aplicar el mateix criteri que el Tribunal Suprem.

Això té una repercussió més enllà de la Vall Fosca ja que existeixen molts municipis més de l’Estat espanyol amb preus pactats de la llum a canvi d’ocupació de terrenys municipals i en els que ENDESA factura de manera fraudulenta des dels 2009. Fins i tot podria afectar als ex-treballadors i jubilats d’ENDESA, que tenen un preu de la llum reduït com a contraprestació no dinerària i dret laboral adquirit.

Es valora molt positivament que per fi una sentència entri a fons en l’aplicació de la llei de l’IVA en aplicació dels preus pactats com el de la Vall Fosca. I donem les gràcies als veïns i veïnes que van decidir lluitar fins al final per defensar els drets col·lectius dels beneficiaris del Contracte del 1927.

Ressalta que la via de reclamació a hisenda i de devolució de quantitats indegudes, tant per l’Ajuntament com pels veïns i veïnes que van pagar el suposat deute a ENDESA, queden refermades per aquesta sentència i obre una via a una solució definitiva al conflicte de la llum, que ja fa una dècada que dura i al respecte dels drets col·lectius en front a les grans multinacionals.