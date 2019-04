Energia

La CUP inicia els tràmits per la reversió de quatre centrals hidroelèctriques a la Vall Fosca

La CUP incoarà la caducitat i extinció de la concessió de quatre centrals hidroelèctriques de la Vall Fosca perquè reverteixin a l’administració pública, en virtut del Reglament de domini públic hidràulic, la Llei d’aigües i la Llei de patrimoni. Serà la primera vegada que s’iniciarà un procés de reversió a partir de la petició de la ciutadania.

Des de fa anys, diverses institucions com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estan permetent un frau en les concessions hidroelèctriques caducades que beneficia a empreses privades, entre elles i majoritàriament, Endesa, amb un lucre de milions d’euros. La Llei d’Aigües contempla que passats els 75 anys d’explotació per part d’aquestes empreses, la concessió caduca i ha de revertir a les institucions públiques competents. Tot i així, les reversions de les centrals hidroelèctriques no s’han dut a terme, a través de resolucions il·legals i de fraus al registre d’aigües, permetent que aquestes empreses segueixin explotant recursos públics tot i haver finalitzat el termini legal.

Per aquest motiu, la CUP promourà la reversió d’aquestes centrals hidroelèctriques a mans públiques i la remunicipalització d’aquestes, a través d’un expedient d'extinció i de reversió de les centrals hidroelèctriques de la Vall Fosca (Auxilar, Capdella, Molinos i La Plana), que presentarà demà al matí a l’ACA. Serà la primera vegada que l’expedient de reversió el presentarà un ciutadà i no una administració, ja que fins ara només s’han donat cinc casos a tot l’Estat, dos iniciats per ajuntaments i els altres per la CHE d’ofici, sota demandes dels ajuntaments competents i de plataformes ciutadanes.

A banda d’incoar l’expedient a l’ACA, la CUP també presentarà una denúncia a la Fiscalía Anticorrupció i a l’Oficina d’Antifrau perquè s’investiguin els possibles delictes que se’n puguin derivar com l’alteració de les condicions concessionals via registre d’aigües, ocultació d’informació de les caducitats, alteració dels cabals concessionals i dels cabals ecològics, tracte de favor, prevaricació administrativa i tràfic d’influències.