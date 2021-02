lluita institucional

L’Assemblea per Cadaqués demana a l’equip de govern que pengi les actes dels Plens al web municipal

La formació porta reivindicant aquest tema des del principi de la legislatura, i durant el transcurs de l’últim Ple Ordinari, el passat 17 de Febrer, la regidora de l’Assemblea per Cadaqués, Claret Daniela, va tornar a sol·licitar-ho.

L’equip de govern va contestar, al mateix Ple, que “les actes ja estan penjades, però la pàgina web municipal és poc intuïtiva i consten molt de trobar”. Davant d’aquesta resposta, i després de revisar el web municipal, des de la formació anticapitalista asseguren que els ha resultat molt fàcil i intuïtiu localitzar la secció “Actes dels Plens”, però indiquen que dins d’aquesta secció, només hi ha les actes del 2017, 2018 i 2019, és a dir, les de l’anterior mandat, quan ERC governava, però no les de l’actual legislatura.

És per aquest motiu, que el grup municipal ha registrat una instància sol·licitant que d’una vegades per totes, per transparència i bones pràctiques, es pengin les actes al lloc corresponent . “No entenem que sigui tan difícil complir amb la legalitat vigent i que no es vulgui facilitar a les veïnes i veïns l’accés a la informació pública”, indiquen. “És una simple qüestió de transparència. Portem lluitant per aquest tema des del principi de la legislatura i no pararem fins aconseguir-ho”, conclouen.