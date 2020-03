Impunitat policial

Tres projeccions simultànies per a l'estrena de "Nosotros no olvidamos"

Impresionant acollida del documental per trencar el silenci, acabar amb la impunitat policial i suport a la incansable lluita dels pares de Pedro Àlvarez. Un gran de recerca, treball periodístic i posta en escena d'ACATS.

Aquesta nit, l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat ha quedat petit per acollir l'estrena del documental Nosotros no olvidamos, fins i tot s'han hagut d'utilitzar dos espais més per fer tres projeccions simultànies. Aquesta producció de l'Associació Col·lectiva Audiovisual per a la Transformació Social (ACATS) explica la inesgotable lluita de la família Álvarez, i de la Plataforma que les envolta, per reclamar justícia per l'assassinat, fa 27 anys, del jove de 20 anys, suposadament a mans d'un agent de la Policia Nacional espanyola, a l'Hospitalet de Llobregat. Un llarg camí d'anys i de tota mena d'accions per exigir la resolució d'un crim impune, el qual s'ha trobat sempre, amb totes les portes tancades, per ser-hi resolt.

Nosotros no olvidamos és una creació audiovisual col·lectiva: tant des del punt de vista del finançament (aconseguit mitjançant una exitosa i popular campanya de Crowdfunding) com des de la construcció del guió. L'equip artístic va apostar per un format de seguiment proper i invisible de la feina documentalista, posant l‟accent a les activitats de la Plataforma Pedro Álvarez, i especialment, d'en Juanjo Álvarez, pare de Pedro i activista social i veïnal, fins i tot abans que el seu fill va ser assassinat impunement. És un documental creat sense cap entrevista, sense cap escaleta prèvia de guió i que intenta alterar al mínim possible el ritme de la lluita i dels seus personatges.