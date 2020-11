Guanyem Girona critica que el nou pla de govern no presenti “ni una sola proposta per a la reactivació econòmica”

· Destaquen que una tercera part de les 30 propostes són temes “que fa anys que són al calaix de l’alcaldessa”

Guanyem Girona ha valorat el nou pla de govern presentat aquest divendres pel govern de Marta Madrenas, un document s’ha fet públic dos mesos i mig després de l’entrada d’ERC al govern. El cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, Lluc Salellas, s’ha mostrat sorprès pel retard en la presentació d’aquest document, que consta de trenta mesures. “Se’ns fa difícil entendre que un pla de només trenta mesures hagi tardat gairebé tres mesos a veure la llum”, ha subratllat. D’altra banda, Salellas ha criticat que al pla de govern no hi hagi “ni una sola proposta per a la reactivació econòmica, d’ajudes socials o per a ajudar la restauració, al petit comerç o als autònoms”. “Ens sembla incomprensible que en un pla de govern que hauria de mirar al futur no hi hagi cap tipus d’iniciativa per donar un cop de mà aquells sectors i aquelles persones que més estan patint l’impacte de la crisi”, ha reblat Salellas.

D’altra banda, el cap de l’oposició ha assenyalat que més d’una tercera part de les mesures són “un llistat de deures pendents des de fa anys”. Així, Salellas ha recordat que les inversions proposades a la Devesa, a les Pedreres, al Castell de Montjuïc, per fer el pont que connecti el carrer del Carme amb Montilivi o per a la Casa de Cultura “fa anys que són al calaix de l’alcaldessa”. En aquest punt, el cap de l’oposició ha recordat que tots aquests projectes van estar pressupostats els anys 2018 i 2019 tot i que “no es va avançar en cap d’ells”.

En aquest sentit, el portaveu del grup municipal també ha explicat que tots aquests projectes ja formaven part del pressupost acordat amb Guanyem l’any passat “però que en un any no s’ha fet res per avançar-los”. Salellas també ha destacat que alguns dels compromisos que ha anunciat avui el govern “rebaixen les aspiracions” dels comptes de Guanyem. Així, Salellas s’ha mostrat sorprès per la previsió de construir 60 pisos en tres anys. “Entenem que aquesta mesura és filla del nostre acord de pressupostos de l’any passat, que augmentava notablement la partida en habitatge. L’any passat vam determinar que amb la nostra iniciativa es podrien fer 100 pisos de lloguer social com a mínim. No entenem que amb el pacte de govern es rebaixi aquesta xifra”, ha explicat Salellas, que ha recordat que la crisi de l’habitatge és un dels principals reptes de futur a la ciutat.

D’altres propostes “que fa anys que s’anuncien però que no es fan mai realitat” són la subcomissaria de Can Burrassó, a Santa Eugènia -que en precampanya electoral l’alcaldessa va prometre que estaria funcionant abans d’acabar el 2019-, o el nou contracte de la neteja, que s’ha hagut de prorrogar en dues ocasions i sobre el qual el govern encara no n’ha presentat cap proposta. “Periòdicament llegim a la premsa que aquests projectes es faran però passen els mesos i els anys i les veïnes i veïns no els veuen mai fets realitat”, ha assegurat el cap de l’oposició.

Els barris, “desapareguts”

Un altre aspecte que ha sobtat a Guanyem és la manca de propostes per als barris al pla de govern i han assegurat que aquests es troben “desapareguts” al document. Així, Salellas ha subratllat que en tot el pla no s’esmenten els barris de Pla de Palau-Sant Pau, Germans Sàbat, Fontajau, Sant Narcís, Sant Ponç, Pont Major, Campdorà, Domeny, Girona est o La Vall de Sant Daniel. Des de Guanyem també han observat que el document no preveu tirar endavant el Pla Especial del Barri Vell, el Pla Integral de Sant Narcís o el Pla de les Pedreres, “projectes previstos i llargament reivindicats per les veïnes i veïnes”.