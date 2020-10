LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona, IPS i el PAS demanen que el nou servei municipalitzat d’aigua disposi d’una tarifa més progressiva

· Les formacions de Girona, Salt i Sarrià troben a faltar que s’obri la possibilitat que la municipalització també inclogui d’altres municipis veïns

Aquest octubre es va celebrar la primera Taula de l’Aigua després que s’aprovés la municipalització del servei. Guanyem Girona, Independents per Salt (IPS) i Poble Actiu Sarrià de Ter (PAS) van participar-hi. Després que el govern de Girona presentés una primera proposta sobre com serà el nou servei, el grup de formacions municipalistes n’ha apuntat algunes mancances. Principalment, troben que la proposta de tarifes “manté un model injust”. Els grups municipals coincideixen en la necessitat d’avançar cap a una tarifació més progressiva i aposten per una reducció de la part fixa i un augment de la part variable, de manera que qui consumeixi més pagui més. En aquest sentit, també proposen que la tarifa tingui en compte el nombre de persones que viuen a cada llar. També han posat sobre la taula la necessitat d’un sistema de bonificacions per garantir l’aigua per a tothom. D’aquesta manera consideren que es faria “un pas important per assolir el dret a l’aigua”.

Sobre la proposta presentada, la regidora de Guanyem Girona Laia Pèlach hi ha trobat a faltar “una reflexió ecologista”. Així, Pèlach ha apuntat que tot i que els estudis de l’Ajuntament parlen de l’augment del consum de l’aigua els propers anys com una derivada positiva, mentre que ella aposta per “gestionar de forma més eficient l’ús d’un bé escàs com l’aigua”. D’altra banda, Pèlach ha lamentat que no es contempli sumar d’altres ajuntaments veïns que en ocasions han mostrat interès en municipalitzar l’aigua al consorci del qual formen part Girona, Salt i Sarrià. Per a la regidora de Guanyem és “una oportunitat perduda per exercir el lideratge de l’àrea urbana i cohesionar el territori”.

Per la seva banda, Marta Guillaumes, regidora d’Independents per Salt, ha assenyalat que la proposta que els han fet arribar “obre molts interrogants”. La representant saltenca ha apuntat que la integració amb TRARGISSA “no sembla ben resolta” i que no s’ha explicat amb detall com es farà el trànsit del personal ni com es resoldran les duplicitats a les gerències. En aquest sentit, Guillaumes ha posat l’accent en la necessitat que es garanteixin els drets dels treballadors.

Finalment, Edgar Castellanos, portaveu de Poble Actiu Sarrià de Ter, ha proposat la creació d’un observatori de l’aigua que compti amb recursos propis i la participació ciutadana al consell d’administració. Castellanos ha afirmat que en el procés cap a la municipalització, el govern gironí “sempre ha parlat de transparència i participació” però ha apuntat que s’estan trobant amb un procés “amb massa ombres”. “És decebedor veure com es fan públiques informacions que no s’han discutit als espais de participació establerts”, ha afirmat el regidor de Sarrià, per afegir després que es mostren preocupats per la futura implicació ciutadana un cop el servei estigui municipalitzat.