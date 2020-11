Guanyem Girona critica l’augment de la quota d’autònoms del govern espanyol

Guanyem Girona ha sortit públicament a criticar l’augment de la quota d’autònoms anunciada pel govern espanyol i que de mitjana incrementarà en 3 euros la quota. En aquest sentit, el regidor de la formació municipalista Xevi Montoya ha assegurat que aquest tipus de mesures, tant per forma com per fons, allunyen els representants institucionals de la vida de la gent. “Els autònoms reben una notícia així 10 dies després d’haver d’afrontar l’IVA i l’iRPF, la impressió és sempre que hi ha algú que pren decisions de manera improvisada sense tenir en compte que està passant a les llars, als carrers i a les places”, ha etzibat Montoya. En aquest sentit, el regidor també ha lamentat que Girona hagi “perdut l’oportunitat d’ajudar als sectors més afectats de la crisi renunciant a renovar les ordenances”. El regidor de la formació municipalista ha assenyalat que “comença a ser hora que la política s’apropi a la ciutadania, que les institucions trepigin carrer abans no sigui massa tard” i que es comencin a treballar uns pressupostos “a l’altura de les circumstàncies”. “La situació excepcional exigeix un canvi de model i no mesures inexplicables a ulls dels afectats”, ha reblat.

D’altra banda, des de Guanyem també han lamentat que al maig, en plena pandèmia, el govern de Marta Madrenas permetés aprovar una moció de Ciutadans per donar 300 € a cada autònom gironí que hagués perdut ingressos “sabent que no tenia la capacitat ni la intenció de fer-ho”. Per a Montoya, que JxCat permetés aprovar aquella proposta és “una altra manera d’intentar despistar, amb gestos cosmètics, un sector que està patint de debò”. La moció es va aprovar gràcies als dos vots favorables de Ciutadans i l’abstenció de la resta de grups municipals. “El govern és qui té tots els números. Si no veien ni viable ni desitjable destinar 1,35 milions als autònoms, haurien d’haver votat en contra i tombat la moció, però si permets que s’aprovi tens l’obligació d’assegurar-te que s’executi. Sinó, quin missatge estem donant?”, ha criticat el regidor de Guanyem.

Per a la formació municipalista, això evidencia “un acte d’irresponsabilitat en la gestió, en plena crisi econòmica” i “una prova més que el govern gironí no entén que necessiten ni els barris ni els sectors més afectats de la ciutat”.