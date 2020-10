LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona veu imprescindibles unes noves ordenances per poder fer front a la crisi social i econòmica

· Proposen reduir taxes a comerços, restauració i per obrir negocis i introduir trams a la de residus per aconseguir que qui generi més pagui més

La setmana passada el ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar el Pla Econòmic i Financer de l’exercici 2021, una projecció sobre els ingressos i despeses que preveu tenir el consistori l’any vinent. En aquest cas, el càlcul aproximat del govern gironí contempla una pèrdua de tres milions d’euros d’ingressos en comparació amb l’any anterior. Tot i això, l’alcaldessa, Marta Madrenas, va avançar que l’Ajuntament preveu prorrogar les ordenances de l’any anterior, una decisió que des de Guanyem no veuen adient. En una roda de premsa la regidora Cristina Andreu ha explicat que la pèrdua d’ingressos ha de ser el principal motiu per reformular les ordenances: “És inconcebible que amb unes ordenances pensades per abans de la crisi es pugui fer front als reptes socials i econòmics que tindrem els propers anys”. Així, la regidora de Guanyem ha reclamat que el govern de Madrenas “es faci càrrec de la situació i busqui solucions allà on tingui competències”. “És impensable renunciar a una de les eines més importants que té Girona per aconseguir millorar una situació extremadament complicada per a les veïnes i veïns”, ha afegit.

Així doncs, de Guanyem han anunciat que faran arribar al govern una bateria de propostes per a modificar les ordenances amb l’objectiu “d’apujar a qui més té i d’abaixar a qui més està patint la crisi”.

Modificar les taxes de recollida de residus de manera que aquells comerços que en generin més paguin més és una de les iniciatives que han anunciat. “És injust que un petit restaurant o una botigueta pagui el mateix que una gran cadena de menjar escombraries o una multinacional de roba, amb la diferència de residus generats que això representa”, ha exemplificat Andreu. En aquest sentit, la regidora de la formació municipalista ha assenyalat que caldria establir un sistema per trams per evitar “un desequilibri extremadament injust per al petit comerç gironí”.

Des de la formació municipalista han destacat que “la lluita per un habitatge digne continua sent un dels principals reptes de Girona”. Per això, Andreu ha posat sobre la taula la necessitat de desplegar les mesures necessàries que permetin “assolir lloguers decents” i ha apuntat que modificar les ordenances per introduir una bonificació de l’IBI a aquells propietaris que posin a llogar l’habitatge un 10% per sota del preu de l’índex de mercat incentivaria “uns preus més assequibles i una estabilització de la bombolla del lloguer”.

En aquesta línia, des de Guanyem també han recordat el “perill que els carrers quedin deserts sense botigues” fent referència a l’augment de locals buits. Així, la formació municipalista proposa que durant els propers dos anys la taxa per obrir un negoci a Girona gaudeixi d’una bonificació del 90%. Una altra mesura per al foment del comerç i l’activitat econòmica és la flexibilització de la taxa de terrasses de bars i restaurants per adaptar-la a la pandèmia per tal que aquests en quedin exempts quan es vegin obligats a tancar.

També proposen fer marxa enrere en algunes exempcions fiscals. Andreu ha explicat que la taxa d’ocupació de la via pública per rodatges no ha tingut retorn per a la ciutadania. Andreu ho ha exemplificat amb un anunci d’Audi de fa uns mesos que va mantenir tancada la plaça del Vi i l’accés al Barri Vell durant hores “per literalment cinc segons de gravació en un lloc que no es reconeix la ciutat”. L’Ajuntament va ingressar 408€ per aquest rodatge. Des de Guanyem entenen aquesta xifra és “irrisòria” i que caldria augmentar-la. En aquest punt, Andreu també ha subratllat la necessitat “d’acabar amb els tractes a favor” per evitar que algunes empreses no paguin aquesta taxa, fent referència al Festival Internacional del Circ, que “ocupa la Devesa sense pagar la taxa corresponent perquè les activitats s’inclouen dins de la Fira de Girona tot i que realment no en forma part”.

Per últim, la formació municipalista ha destacat un “empitjorament social sever”. Així, per “suavitzar la situació per a molta gent”, Andreu ha proposat que les persones que cobrin la renda garantida o l’Ingrés Mínim Vital tinguin una bonificació automàtica de l’IBI.