Guanyem Girona demana la reobertura dels mercats de segona mà

· També proposen que es redueixin les taxes als paradistes del Mercat del Lleó perquè des de les restriccions han vist limitat l’aforament a un terç de l’habitual

Guanyem Girona reivindica que l’Ajuntament plantegi una solució per als mercats de segona mà a l’aire lliure de la Plaça Catalunya i de la Plaça Sant Feliu, amb 40 i 25 anys d’història respectivament. La principal força de l’oposició ha posat sobre la taula la necessitat de reobrir-los després de gairebé dos mesos de prohibició on els altres mercats han continuat funcionant. Des de Guanyem ja van portar al plenari municipal celebrat dilluns la necessitat de trobar un solució per un col·lectiu que aplega unes desenes de famílies de la ciutat i que compta amb centenars d’usuaris.

Així, el regidor Xevi Montoya ha ressaltat que “és factible fer que el mercat a l’aire lliure sigui segur, assegurant les distàncies i oferint el material higiènic necessari”. Per això, des de Guanyem proposen com a una possible fórmula tallar el carrer Sant Francesc o la mateixa Plaça Catalunya per posar-hi les parades amb amplitud i control d’accés i així garantir una activitat “imprescindible per la vida dels paradistes”. Per al regidor, Girona “té deures pendents en la pacificació de carrers com a element clau de reactivació econòmica tal i com s’està fent a moltes ciutats catalanes i europees”.

Montoya ha posat com a exemple el mercat de la Devesa o el d’artesans del Pont de Pedra com exemples de “mercats on s’ha comprovat que els mercats es poden desenvolupar seguint les mesures sanitàries necessàries”. En aquest sentit, el regidor de Guanyem ha explicat que l’Ajuntament ja té una partida assignada a personal que vigila l’aforament de mercats i que es podrien ampliar els efectius per controlar ambdós espais.

Rebaixa de taxa al Mercat del Lleó

D’altra banda, des de Guanyem Girona també han posat sobre la taula la necessitat de reduir les taxes als paradistes del Mercat del Lleó que com a conseqüència de la reducció d’aforament de l’espai a un terç també han perdut volum de negoci. Montoya considera que durant el 2021 es podria reduir a la meitat les taxes que paguen els paradistes com a mesura compensatòria per les pèrdues derivades de la pandèmia.