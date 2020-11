LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona denuncia que el govern va deixar sense executar més de 3 milions d’euros en projectes als barris

· Salellas ressalta la necessitat de “executar cada euro per millorar la salut dels barris i el dia a dia de la gent”

Guanyem Girona, el principal partit a l’oposició a l’Ajuntament de Girona, , ha fet una roda de premsa on ha desgranat l’estat de comptes de l’any 2019, un document on hi figuren les partides pressupostàries i el seu estat d’execució a l’acabar l’any. El cap de l’oposició i portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ho ha definit com “la fotografia sobre la feina feta pel govern de la ciutat” i ha afegit que “aquesta fotografia és massa borrosa”. Guanyem ha detectat més de 3 milions d’euros previstos per a projectes als barris que no es van arribar a executar en el període establert. En concret, la formació municipalista ha explicat que hi ha 40 projectes que tenien pressupostats 3.3 milions d’euros però que només sumen un 2% d’execució. Salellas ha acusat el govern de ser “ineficient”.

Salellas ha iniciat la seva compareixença recordant que l’equip de Marta Madrenas va aconseguir aprovar aquests comptes gràcies a les “concessions” fetes a ERC i el PP, els dos grups municipals que van permetre-ho amb les seves abstencions. Així mateix, Salellas ha ressaltat que la feina analitzada és “precovid” ja que comprèn exclusivament l’any 2019. En aquest punt, Salellas ha subratllat que “Madrenas no pot buscar excuses externes” i ha destacat que van ser uns pressupostos de “moltes promeses” per la proximitat de les eleccions municipals en el moment de l’aprovació.

Salellas també ha explicat que molts projectes és el segon any consecutiu que estan aturats. El cap de l’oposició ha assenyalat que, “tot i tenir els diners a punt” l’Ajuntament no va tirar endavant ni el 2018 ni el 2019 projectes com el Pla de millora dels Químics (40.000€), la millora de l’Espai Comunitari de Can Gibert (30.000€), les reformes de la plaça Pallach (20.800€) o l’inici del projecte de passera del carrer del Carme (5.000€), una reivindicació històrica dels veïns. D’altres projectes previstos però aturats des de fa més de dos anys són el Pla de les Pedreres (150.000€), la millora dels accessos a Torre Gironella (30.000€), la pista del CREC a Sant Daniel (25.000€), el carril bici Pont Major-Campdorà (220.000€) o les millores al Castell de Montjuïc (35.000€).

El cap de l'oposició ha destacat que també hi figura un altre tema “encallat des de fa temps”: la biblioteca de la Casa de Cultura, que només ha vist executat poc més d’un 1% dels 355.000€ previstos per a l’any 2019.

Per poder il·lustrar millor el tema, Guanyem ha presentat també un mapa per tal quela ciutadania pugui consultar els projectes no executats als seus barris. Algunes partides introduïdes per primera vegada al pressupost 2019 però que el govern tampoc van arribar a fer realitat són la redacció del projecte per un Centre Cívic a Montjuïc (25.000€), les millores al Mas Abella (9.700€) o la millora de l’enllumenat a Santa Eugènia (20.000€). Es pot consultar al lloc web de la formació.

Per la seva banda la Devesa també acumula un dèficit d’execució. Per segon any els diners per al Projecte Life (95.000€) queden inutilitzats mentre no s’ha avançat en les diverses inversions previstes (160.200€), el Pla Devesa (20.600€) o la reforma del carrer Figuerola (10.700€).

D’altra banda, la regidora de Guanyem Dolors Serra ha repassat algunes partides que tampoc s’han executat al 2019 en ocupació, promoció econòmica i educació. Tot i que són uns diners de l’època “precovid”, Serra ha lamentat que l’Ajuntament no arribés a mobilitzar-los per complet. Així, ha assenyalat que del Pla de Joves Desocupats, amb un pressupost de 100.000€, el govern només n’executés 20.000€ mentre que per al de Majors i Desocupats de llarga durada ni un euro dels 275.000€ previstos. Per a la regidora de la formació municipalista es tracta de partides que “ben gestionades permetrien alleujar la situació de molts gironins” i ha indicat que és “una llàstima la incapacitat del govern de posar aquests diners a treballar”.

Finalment, Serra també ha observat incompliments a les escoles de titularitat municipal. La inversió en escoles només va comptar amb un 42% d’execució (52.000€ de 120.000€) mentre que el manteniment un 72% (203.000€ de 282.000€). Serra ha assenyalat que l’estat d’alguns centres “deixa molt a desitjar” i que caldria “executar cada euro disponible per tenir centres dignes”.