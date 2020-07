Guanyem Girona celebra que s’hagi escollit la ubicació del nou Trueta i ara demana celeritat en el procés

· La formació municipalista demana que la Generalitat impulsi un equipament sociosanitari i projectes d’habitatge al nord de Girona

Guanyem Girona s’ha manifestat públicament després que s’hagi fet oficial la ubicació del futur Hospital Josep Trueta, que finalment es situarà a Salt. El cap de l’oposició i portaveu del grup municipal de Guanyem, Lluc Salellas, ha celebrat la decisió: “Girona no podia esperar més una decisió que feia massa anys que s’arrossegava. Tots els ciutadans de la Regió Sanitària de Girona ens n’hem d’alegrar que els criteris sociosanitaris hagin prevalgut per davant de localismes que no tenen cabuda en una decisió d’aquesta magnitud”. Així mateix, Salellas ha apuntat que ara cal “posar-se a treballar plegats perquè el projecte sigui una realitat el més aviat possible”. “La pandèmia ens ha demostrat que la Sanitat pública i de qualitat és més necessària que mai. Els nostres hospitals han estat superats. Tenir el millor parc hospitalari possible ens permetrà gestionar millor crisis futures”, ha explicat el representant gironí.

En aquest sentit, des de Guanyem celebren que s’acabi un debat que, diuen, “massa sovint ha estat marcat per rivalitats locals que passaven per sobre els criteris sociosanitaris que buscaven construir el millor hospital per atendre la gent”. Així, Salellas ha recuperat una frase de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, del passat ple municipal de desembre, on, a pregunta seva, va respondre que “El Trueta està a Girona i per tant ha d’estar a Girona”. Per al cap de l’oposició això exemplifica una manera de fer “política que empetiteix la ciutat perquè menysté els 800.000 gironins i gironines a qui haurà de donar servei el nou equipament”. “Girona ha d’exercir el lideratge de l’àrea urbana i sempre amb voluntat cooperadora”, ha reblat.

Finalment, Salellas ha recordat que l’aposta de Madrenas pel Trueta a Domeny ha generat algunes “friccions innecessàries”. El passat març, Guanyem Girona, el PSC i ERC van tombar la voluntat del govern de JxCat de suspendre durant dos anys les llicències d’obres als terrenys on hi volien ubicar el nou hospital. Salellas ha apuntat que “ara aquesta decisió es demostra que era precipitada i equivocada”.

Inversions imprescindibles

D’altra banda, el portaveu del grup municipal de Guanyem Girona ha demanat que la Generalitat inverteixi en un equipament sanitari al nord de Girona i alhora que s’hi desenvolupin projectes d’habitatge. “Ara que sabem que als terrenys de Domeny no hi anirà l’hospital, Girona té l’oportunitat d’invertir en projectes d’habitatge que permetin ampliar el parc i,per tant, suavitzar la crisi habitacional que fa anys que patim”, ha subratllat Salellas. Així mateix, el regidor de la formació municipalista també ha demanat una reformulació en la mobilitat al sud de la ciutat. “Girona no para de créixer al sud i les connexions amb l’autopista i amb pobles com Quart, Fornells i Vilablareix cada vegada estaran més saturades. La Clínica Girona, l’Esclat, el Leroy Merlin, el Santa Caterina i ara el nou Trueta poden col·lapsar les vies per entrar i sortir de Girona. Creiem que la Generalitat hauria d’invertir en una remodelació ambiciosa d’aquesta part de la ciutat”, ha reblat.