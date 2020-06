Guanyem Girona critica que les obres de la incineradora de Campdorà continuïn aturades dos anys i mig després

· La formació acusa el govern Madrenas “de buscar el titular i la foto, d’oblidar-se de la gestió i de no tenir projecte de ciutat”

“Les obres de la incineradora de Campdorà començaran d’aquí tres o quatre mesos”. Són paraules de l’exvicealcalde de Girona i regidor de Sostenibilitat en el passat govern de CiU pronunciades el gener de 2018 i que anunciaven el tancament de la planta durant dos anys. A dia d’avui aquestes obres encara no han començat. Per aquest motiu Guanyem Girona ha criticat avui que les obres continuïn aturades més de dos anys i mig després que es tanqués la planta. Així mateix, el principal partit a l’oposició a l’Ajuntament de Girona ha criticat “les promeses incomplertes” de l’executiu de Marta Madrenas, a qui ha acusat de “ser incapaç de complir cap dels terminis fixats mentre les gironines i gironins continuen pagant més com a conseqüència”. La regidora de la formació Laia Pèlach ha fet esment així a l’augment del 7% de la taxa d’escombraries que paguen els gironins des del tancament de la incineradora i també ha criticat la “poca transparència i nul·la voluntat d’explicar la situació a la ciutadania”.

“Només cal fer una breu repassada a l’hemeroteca per constatar els nombrosos incompliments que estem pagant entre tots”, ha assenyalat Pèlach. A més de la cita de l’exregidor Berloso, la regidora de Guanyem ha recuperat una notícia de juny de 2018 on l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, anunciava que “el nou executiu de Quim Torra només ha tardat tres dies a desencallar el problema” i que les obres a la incineradora “començarien després de l’aturada pel 155”. “Més de dos anys després no s’ha desencallat res: la incineradora continua abandonada i els residus que genera Girona es continuen transportant fora de la demarcació amb el cost ambiental que això suposa”, ha dit Pèlach. “Per culpa d’aquesta manca d’eficiència ens hem convertit en la segona ciutat a l’Estat amb la taxa d’escombraries més cara”, ha explicat la regidora de Guanyem fent referència a un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

La reforma de la incineradora de Campdorà tenia un cost original de 27,3 milions i en un principi havia d’estar enllestida el 2020. Finalment, el govern de CiU a l’Ajuntament de Girona va demanar una ampliació de termini -que es va aprovar gràcies als vots favorables de PP i Ciutadans- que dona marge fins al 2022. Ara, l’Agència Catalana de Residus haurà d’afegir 11 milions més perquè el projecte original no compleix amb la normativa europea i ha calgut reformular-se, ha indicat Pèlach.

La regidora ha subratllat que aquest termini, aprovat fa més de dos anys, “ja és irrealitzable”. “D’aquí dos anys haurem de tornar a sortir públicament per exigir que s’avanci mentre la gent segueix pagant una taxa que no els pertocaria? Algú pensa assumir algun tipus de responsabilitat?”, ha afegit. Per a la representant de Guanyem la gestió de les obres a la incineradora de Campdorà evidencia “un dels principals defectes d’aquest govern, el de buscar la foto i el titular i oblidar-se després d’una gestió eficient que repercuteixi positivament en la ciutadania” “No hi ha projecte de ciutat”, ha reblat.

Per acabar, Pèlach s’ha mostrat preocupada pel futur impacte ambiental i veïnal un cop es torni a posar en funcionament la planta: “Tot fa pensar que la incineradora donarà servei a més municipis dels que ho feia fins ara. Això vol dir més, camions, més soroll i més contaminació que patiran les veïnes i veïns de Campdorà”.