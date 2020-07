Guanyem Girona proposa congelar el projecte de Casa Pastors i dedicar els diners a la formació i creació cultural

· Montoya: “Ara toca apostar per la creació local que aporta valor afegit per sobre de projectes multimilionaris sense retorn social”

Guanyem Girona portarà al ple municipal del proper dilluns una moció on proposa que s’aturi temporalment el projecte de Museu d’Art Contemporani que s’ha de situar a la Casa Pastors. El grup municipal vol, a canvi, que es destinin els diners a la creació i formació d’artistes i projectes locals, posant l’accent en l’art modern i contemporani. El regidor del principal partit a l’oposició Xevi Montoya ha explicat que la proposta té la voluntat de “d’ajudar a reflotar la cultura, un dels sectors que més ha patit econòmicament la crisi de la Covid-19, impulsant projectes innovadors amb voluntat d’arrelar a la ciutat”. D’aquesta manera, Montoya ha explicat que l’opció de congelar el projecte associat a la compra del Fons Santos Torroella pot servir per potenciar la cultura de base: “Ara toca apostar per la creació local, la formació i el petit format que aporten valor afegit per sobre de propostes amb costos multimilionaris que ni tenen retorn social ni un projecte ben treballat al darrere”.

La moció de Guanyem recull un càlcul dels costos del projecte de la Casa Pastors. Així, des de la formació han recordat que l’Ajuntament de Girona ja es va gastar quatre milions d’euros en l’adquisició del fons Santos Torroella ara fa sis anys però han subratllat que encara hi ha previst invertir dos milions més de les arques municipals, dos de la Diputació i 800.000€ de la Generalitat per a la Casa Pastors. “Tot això sense tenir darrere cap projecte museístic definit o, almenys, que la ciutadania i els grups municipals coneguem”, ha apuntat Montoya, que ha afegit que els costos encara es podrien inflar més. “Si sumem el cost de la compra del Fons Santos Torroella, l’adequació de l’espai i l’obertura dels primers cinc anys el cost es pot arribar a enfilar als 10 milions d’euros d’inversió pública”, ha apuntat el regidor de Guanyem. “No és el model que necessita Girona ara mateix. Per posar-ho en perspectiva això equival a l’import de 100 anys de beques municipals per a la creació o al pressupost de 20 anys al Centre Cultural La Mercè”, ha reblat.

Així, Montoya ha apuntat que el model de Guanyem Girona va en la línia d’incentivar projectes locals i, en aquest sentit, ha valorat positivament que el govern gironí hagi augmentat en 100.000€ les beques KREAS. Tanmateix, el representant de la formació ha indicat que es tracta d’una “ajuda puntual que no se sap si es mantindrà en anys posteriors”. “Queda lluny de l’ambició cultural que creiem que ha de tenir Girona però pensem que els recursos estalviats de la Casa Pastors permetrien engegar un bon grapat de projectes interessants i revifar el sector”, ha afegit Montoya.

La proposta del principal grup a l’oposició al consistori gironí també commina l’Ajuntament ha comprometre’s a un creixement del 5% anual del pressupost en cultura fins a final de mandat. Aquesta inversió extra s’hauria de dedicar a projectes de suport a petites produccions, a artistes locals i a consolidar l’increment de les beques KREAS, a augmentar el pressupost de la Marfà, de La Mercè i del Bòlit. El text subratlla que el gir de model cultural s’ha de fer acompanyats dels actors culturals de la ciutat, buscar la descongestió del Barri Vell i assegurar un retorn social dels projectes subvencionats públicament.