Guanyem Girona demana que Girona augmenti la informació i l’acompanyament social als barris

· La formació presenta una bateria de propostes per “intentar cobrir les necessitats bàsiques, evitar un daltabaix habitacional i comercial i fomentar l’ocupació”

Guanyem Girona ha demanat més implicació per part del govern gironí als barris. La regidora Cristina Andreu ha assegurat que hi ha una “sensació creixent d’abandonament cap als barris en temes molt diversos” i que “els serveis social estan sobrepassats”. Així, Andreu ha posat l’accent en les derivades socials d’aquesta situacií: “Cada matí veiem llargues cues a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de la plaça del Vi. És gent de perfils molt diversos que venen a resoldre dubtes o a demanar ajuts, però el servei centralitzat està sobrepassat”.

D’aquesta manera, la regidora ha apuntat que “és pertinent que l’Ajuntament, com institució més propera a les veïnes i veïns, faci un esforç per descentralitzar el servei”. Per aquest motiu ha proposat que s’obrin més oficines per assistir la població als barris en processos digitals complicats com són les sol·licituds de prestacions, d’ajuts o de beques. D’altra banda, Andreu ha explicat que ha visitat d’altres equipaments que sí que estan operatius als barris com són els serveis socials i que hi ha observat “risc de col·lapse” si no s’hi inclou més personal.

Andreu ha subratllat que l’augment de persones assistides per l’oficina d’informació evidencia un augment de les necessitats socials: “L’emergència social post-Covid19 ja està picant a la porta”. En aquest sentit, la regidora de Guanyem ha insistit en la importància de reforçar les polítiques que “cobreixin les necessitats bàsiques, polítiques que generin llocs de feina i mantinguin els existents i aquelles que refermin el dret a un habitatge digne”. Aquestes propostes es sumen a les ja anunciades anteriorment sobre l’establiment d’ajuts al pagament del lloguer a famílies que quedin excloses de les prestacions de la Generalitat o l’increment de la compra d’habitatge per augmentar-ne el parc públic.

Des de Guanyem insisteixen que el govern gironí ha d’apostar per la mediació entre propietaris d’habitatges i locals i llogaters com a mesura per “evitar situacions socials extremes per culpa dels desnonaments i els tancaments de comerços”. “El lloguer s’endú bona part dels ingressos de les famílies i dels negocis i és imprescindible que l’Ajuntament desenvolupi una política proactiva per reduir situacions greus”.

Sobre la necessitat de potenciar el treball, Guanyem Girona demana que es reforci el servei que ofereix Girona Emprèn. La regidora Andreu ha assegurat que moltes persones en situació d’atur estan acudint a aquest servei municipal per mirar d’autoocupar-se però es troben que no hi ha prou recursos humans per atendre’ls: “a Girona Emprèn hi ha un dèficit estructural de personal que caldria revertir immediatament a causa de l’emergència laboral”.

Finalment, des de Guanyem Girona proposen un seguit de mesures que permetin afrontar les necessitats bàsiques. “A dia d’avui s’han acabat els diners que provenien de l’Estat. Ho havíem avisat i vam demanar al govern de poder reconfigurar els pressupostos aprovats, però enlloc d’això s’han fet modificacions petites de partides sense entrar al moll de l’os”, ha etzibat Andreu. “Cal preveure un ingrés mínim de subsistència i és necessària que el govern s’avingui a parlar amb tots els agents socials i la resta de grups municipals per consensuar d’on es trauran aquests diners. Si no actuem, les conseqüències socials es començaran a notar d’aquí poc”, ha reblat.