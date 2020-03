Convoquen una cassolada contra l’exèrcit espanyol aquest vespre

El CDR de Sabadell ha convocat per aquest vespre a les 21:00 hores una cassolada per mostrar la seva oposicó al desplegament de l'exèrcit espanyol.demana aturar totes les activitats econòmiques no essencials i que el Govern controli públicament la sanitat privada per ajudar a frenar la pandèmia del coronavirus.