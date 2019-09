Ni presos ni exiliats

Música per a la Llibertat donarà suport als CDR a la manifestació dels dijous a Palma

Música per a la Llibertat donarà suport als CDR a la manifestació dels dijous a Palma

Demà, amb motiu d'haver arribat a les cent actuacions, els cantaires de Música per la Llibertat duran a terme una manifestació cantada a Palma, que començarà a les 20h a la Plaça de Cort, continuarà a la Plaça Major, on antigament hi havia la Casa negra de la Inquisició espanyola, i acabarà davant l'estàtua del rei en Jaume.



A més de continuar reivindicant la llibertat dels presos i exiliats polítics catalans i del cantant mallorquí Valtònyc, la manifestació també tindrà per objecte protestar per les detencions injustificades dels membres dels Comitès de Defensa de la República per part de la Guàrdia Civil, amb la intenció evident de provocar el terror dins l'independentisme, cada cop més majoritari dins la població catalana. Aquestes represàlies, pròpies d'un estat totalitari, demostren una vegada més que qui té la raó de la força no té la força de la raó, i estam segurs suposaran un impuls formidable al procés democràtic cap a la República independent de Catalunya.