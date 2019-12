Guanyem Girona anuncia 15 propostes més que el govern s’ha compromès a tirar endavant

· Hi destaca un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter, l’estabilització de les plantilles de serveis socials i l’SMO, la remodelació de l’Estació Jove o el Pla Castell de Montjuïc

La regidora del principal partit a l’oposició Cristina Andreu i la primera tinenta d’alcalde, Maria Àngels Planas, han signat un acord que inclou 15 propostes fruit de la taula de negociació dels pressupostos i que el govern s’ha compromès a tirar endavant. Andreu ha explicat que aquestes propostes són “compromisos polítics del govern” i ha destacat el “valor afegit que aportaran als barris”. La regidora de Guanyem ha subratllat que tindran una “actitud vigilant” cap al desenvolupament d’aquests acords per evitar situacions com les patides per altres formacions polítiques, “que a final d’any se n’han adonat que no s’havia avançat en els projectes acordats.”

Del llistat de compromisos polítics, des de Guanyem Girona han destacat com “un a conquesta imprescindible” la creació d’un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter. La també regidora Dolors Serra ha subratllat la necessitat d’un projecte “que pot mitigar una de les grans xacres dels nostres temps, la soledat de la gent gran, mentre alhora es fa front a situacions de pobresa, molt esteses entre el col·lectiu.”

A través d’aquest acord el govern es compromet també a incloure el Pla Castell de Montjuïc, la remodelació de l’Estació Jove, el carril bici de la Nestlé i l’Skate park de Mas Masó, dins del paquet d’inversions financerament sostenibles que a principis d’any arribaran a les arques del consistori.

Serra també ha remarcat com una “victòria per a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament” el compromís d’estabilitzar les plantilles de l’àrea de serveis socials i del Servei Municipal d’Ocupació (SMO). En aquest sentit, el govern es compromet a estabilitzar quatre places per any durant tres anys a la primera àrea i dues per any durant tres anys a la segona. “Això aportarà constància a les plantilles, consistència als seus projectes i tranquil·litat a les persones contractades”, ha afegit la regidora de Guanyem.

El document també inclou el compromís que s’arreglin els problemes estructurals de goteres i humitats del Centre Jove Güell, reclamar l’ús del Xalet de l’Avinguda Sant Narcís com a Centre Obert, vincular un projecte de teatre amateur als barris i articular que la direcció s’esculli entre els projectes presentats a l’àrea de Cultura mitjançant un concurs, crear una taula de treball per repensar ‘Temps de Flors’ a o que s’incrementi el percentatge del pressupost en cooperació.

Per últim, des del principal partit de l’oposició han demanat incloure dins dels acords signats les execucions de les partides pressupostàries pendents de 2019 als barris de la Devesa i Pedreres.

Guanyem ja havia anunciat la resta de mesures acordades a la roda de premsa de dimecres. Es tracta de l’estudi dels habitatges d’ús turístic, l’actuació a Font de la Pólvora per solucionar els talls de llum, l’habilitació de dos solars per projectes d’habitatge, el traspàs del programa ‘De vacances’ a l’àrea d’Educació i la pacificació de dues zones.