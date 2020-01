Comunicat de Guanyem Girona per la citació policial per part de la Guardia Civil de veïnes i veïns de la ciutat

Avui que es decreta llibertat per a en Jordi i en Germinal, els dos últims detinguts falsament acusats de terrorisme en l’operació policial del passat 23 de setembre, la ciutat de Girona rep la notícia que com a mínim deu veïns i veïnes són citats a declarar per l’acció de protesta a la Jonquera organitzada pel Tsunami Democràtic. Les persones investigades hauran de comparèixer a la caserna de la Guardia Civil de Girona els propers 14 i 15 de gener al matí.

D’entre les persones citades a declarar la setmana vinent n’hi ha diverses que també van comparèixer a les dependències de la Policia Nacional el passat 19 de desembre, acusades de participar al tall de l’AP-7 a l’altura de Salt tot i que no van participar de l’acció. També torna a estar citat a declarar el membre de la coordinadora de Guanyem Girona.

Des de Guanyem Girona denunciem una vegada més la persecució de tota persona que exerceix lliurement el seu dret a la desobediència civil no-violenta i condemnem la policialització i judicialització d’un conflicte polític.

Guanyem Girona cdemna una nova operació policial que posa a la diana les veïnes i veïns de la nostra ciutat i exigim una vegada més la llibertat de l’Ibrahim i en Charaf -així com de tots els presos i les preses polítics-, empresonats al Puig de les Basses des del passat octubre.