Guanyem Girona aprovarà els pressupostos pel “canvi de direcció” en habitatge, emergència climàtica i educació

Guanyem Girona ha anunciat que votarà afirmativament als pressupostos municipals de 2020. La formació municipalista ha explicat en roda de premsa que el govern de Marta Madrenas s’ha mostrat “molt obert” i que “ha acceptat els principals projectes del seu grup municipal per lluitar contra l’emergència habitacional i climàtica i impulsar l’educació 360”. El cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, Lluc Salellas, s’ha mostrat satisfet amb les “millores substancials” acceptades per JxCAT després de la negociació i ha subratllat que les aportacions del seu grup introdueixen “un canvi de direcció en àrees que han de ser apostes estratègiques i de futur per a Girona.”

Salellas ha remarcat que “no només es reforcen les partides clau en habitatge, medi ambient i educació sinó que també s’ha aconseguit que el nou personal municipal que es contracti sigui destinat a treballar en aquests àmbits.” “És evident que no són els pressupostos que nosaltres haguéssim fet, però el govern ha entès que la correlació de forces és la que és, cosa que ens permet estirar-los cap a un model de ciutat socialment més just i respectuós amb el medi ambient”, ha afegit.

Habitatge

La regidora Cristina Andreu, per la seva banda, ha celebrat que la “proposta estrella” de Guanyem d’injectar 500.000€ per a la compra d’habitatge hagi estat acceptada. També ha reivindicat que en la negociació s’hagi aconseguit l’habilitació de dos solars buits a Can Gibert, que serviran per crear una cooperativa d’habitatge i una promoció pública d’habitatges de protecció oficial. “Aquests projectes ens permetran impulsar polítiques d’habitatge després d’una dècada de paràlisi”, ha assegurat la regidora.



Des de Guanyem també han destacat que a través de la negociació s’ha adquirit el compromís del govern d’iniciar a principis d’any l’estudi d’impacte dels habitatges d’ús turístic en el mercat del lloguer.



Educació

Guanyem Girona també havia anunciat que reforçar l’educació seria un dels eixos principals que portaria a la negociació. En aquest aspecte, Andreu ha apuntat que als nous comptes “es fa palpable una major sensibilitat cap a l’Educació 360 i aquella no formal i recupera la necessitat d’impulsar polítiques de joventut.” La regidora del grup municipal ha anunciat que Educació 360 comptarà amb una partida específica de 25.000€ mentre que se n’hi dedicaran 20.000€ per a la dinamització de comunitats educatives. D’altra banda, també ha volgut reivindicar com a pròpia l’ampliació de la plantilla de les escoles bressol de Girona, que a partir del 2020 comptarà amb dues places d’educadores més.

Finalment, Cristina Andreu també ha anunciat “dues reivindicacions molt esperades per la comunitat educativa”: la recuperació de la partida de joventut, xifrada en 60.000€, i el traspàs del programa De vacances a l’àrea d’Educació. En aquest sentit, la regidora Andreu ha reivindicat que d’aquesta manera “es referma la visió de l’educació a tota hora i en tots els espais”. En total Guanyem xifra en prop de 400.000€ l’increment en Educació i Joventut respecte els pressupostos anteriors.



Sostenibilitat

L’últim pilar que Guanyem havia anunciat com a condicionant per a l’aprovació dels pressupostos era la lluita contra l’emergència climàtica. En aquest punt, Lluc Salellas ha assegurat que els comptes “fan passos prometedors tot i que són lluny d’encarar la problemàtica amb la seriositat que correspon.” Tot i això, el cap de l’oposició ha anunciat que el govern ha acceptat la seva reivindicació d’incloure 250.000€ en sostenibilitat a través dels pressupostos i les inversions financerament sostenibles, així com la creació de l’Oficina Energètica Municipal. A més, Salellas ha definit com “un gran èxit de Guanyem” que una de les noves places de personal municipal es dediqui exclusivament a aquest nou equipament. “Que una persona pugui liderar l’oficina és clau perquè el consistori comenci a desenvolupar una política energètica cohesionada i transversal en totes les àrees”, ha afegit.



Talls de llum i Girona 2030

Guanyem també s’ha mostrat satisfet amb els dos altres condicionants que havia fet públics per tal de donar el seu sí als pressupostos: l’inici de l’execució d’una proposta que pugui posar fi definitivament als talls a Font de la Pólvora i l’impuls de la moció Girona 2030.



Lluc Salellas ha assegurat que un cop vist l’informe tècnic que desaconsella l’ús de generadors, la proposta dels tècnics de sectoritzar els comptadors per comunitats de veïns és una “alternativa viable”. Tot i això, Salellas ha reivindicat que “gràcies a la pressió de Guanyem” l’actuació es farà consecutivament a la resta de carrers a mesura que es completin els anteriors. “Insistir com hem fet val la pena i, tot i que ha costat, a dia d’avui hem aconseguit la primera acció del govern per mirar de trobar una solució definitiva als talls de llum”, ha reblat.



D’altra banda, el cap de l’oposició ha anunciat que la moció Girona 2030, aprovada en plenari i que tenia com a objectiu aprofundir en la coordinació de l’àrea urbana, també comptarà amb una partida de 20.000€.

Control dels acords



Per acabar, el cap de l’oposició ha anunciat que el seu sí als pressupostos també va condicionat un seguit de compromisos del govern que no tenen partides específiques dins dels comptes. “Properament farem públiques la resta de propostes de Guanyem que JxCAT ha acceptat per tal que la ciutadania conegui l’abast de l’acord”, ha assegurat Salellas, que ha advertit que faran un “seguiment minuciós dels avenços en aquests compromisos.” Finalment, el portaveu del grup municipal ha reivindicat que “les propostes introduïdes per Guanyem permetran que es comencin a afrontar reptes de ciutat i d’àrea urbana inajornables. Hem d’actuar immediatament davant les emergències habitacional i ecològica perquè ens hi va el futur.”