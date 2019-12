Repressió

17 persones investigades pel tall de l'AP-7 a Salt es neguen a declarar

Les dues citacions debrencs a Tarragona, 10 a Girona, quatre més a Barcelona i una altra a Manresa. Als de Girona se'ls investiga a tots per desordres públics, per suposadament haver pres part al bloqueig de l'autopista convocat pel Tsunami Democràtic el 13 de novembre. A un dels de Barcelona se l'acusa de bloquejar la frontera.

Els dos ebrencs investigats per la policia espanyola arran del tall de l'AP-7 a Salt (Gironès) el 13 de novembre s'han acollit al dret de no declarar aquest dijous a la tarda a la comissaria de Tarragona.

L'advocat d'aquestes dues persones ha dit que, en qualsevol cas, un tall de carretera no és cap delicte i la citació a la comissaria "no era procedent". Segons l'advocat, com a molt els fets podrien ser susceptibles d'una sanció administrativa, però en aquest cas considera que estarien emparats en el dret de manifestació. També ha apuntat que el procediment hauria de decaure i ser arxivat de forma immediata. De fet, aquesta serà la primera petició que farà si el cas acaba arribant al jutjat.