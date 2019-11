#LaForçaDeLaGent!

Tsunami qualifica d’èxit i aprenentatge els 3 dies de mobilitzacions perquè les properes siguin més reixides

Tsunami Democràtic ha manifestat en un comunicat que dóna per finalitzada les mobilitzacions de 3 dies on s’ha aconseguit visualitzat que “la demanda democràtica de la ciutadania de Catalunya no és un problema intern de l'Estat, sinó que afecta l'espai europeu".

Malgrat aquesta desconvocatòria, un gran número de persones han decidit continuar les mobilitzacions. Ara bé, els manifestants han hagut de deixar l’AP-7 per la presència dels Mossos d’Esquadra i trasllardar-se a la població més propera. En concret a Salt on s’ha viscut moments de tensió. Els manifestants tenen la intenció d’Arribar a Girona.

Dilluns passat, milers manifestants es van sumar a la crida de Tsunami i van tallar l’AP-7 a l’alçada del Pertús. Durant tot el dia i la nit va trasncórrer en un ambient festiu i reivindicatiu. Dimarts, a primera hora del matí, els antidisturbis de l’estat francès van desallotjar la concentració tot i la resistència que es van trobar. Davant d’aquest desallotjament, els manifestants es van tornar a concentrar davant de l’estació del TGV de Girona I des d’allà es van traslladar de nou a l’AP-7 a l’alçada de Salt on es va tallar de nou l’autopista I aquest dimecres al matí han estat desallotjats pels Mossos per Esquadra.

Paral·lelament als talls de l'AP-7, l'onada també va arribar a Euskal Herria on es va dur a terme l'«operació Caragol». La crida de Tsunami Democrátic per a col·lapsar la muga entre Lapurdi i Guipúscoa va ser secundada per centenars de cotxes que van partir des de Donostia i Urruña. Van circular a baixa velocitat i van contribuir al col·lapse de la via.