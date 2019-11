La Intersindical-CSC constitueix la Unió Territorial a les Comarques Gironines

El passat dissabte 16 de novembre, en assemblea convocada a l'afiliació de comarques gironines al Centre Cívic Sant Narcís de Girona, es va aprovar constituir la Unió Territorial i es va escollir el nou Secretariat Territorial.

L'assemblea va comptar amb la presència de la secretària nacional Roser Palol que va adreçar unes paraules a l'afiliació, en motiu de la constitució de la Unió Territorial. Després, es van presentar i sotmetre a debat els diferents informes d'acció sindical de les federacions del sindicat a comarques gironines (serveis públics, serveis privats i indústria). Finalment, es va fer la proposta d'una candidatura de Secretariat Territorial, per donar el primer impuls en el termini d'un any a la Unió Territorial, la qual va ser ratificada per unanimitat.