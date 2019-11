La Intersindical-CSC considera inhumà i contrari a diversos drets l’acomiadament per raó de malaltia i demana la derogació de les reformes laborals dels governs espanyols del PSOE i el PP

Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional (TC) que valida l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors (amb el redactat actual introduït per la reforma laboral del 2012), pel qual es pot acomiadar una persona treballadora que hagi estat malalta 8 dies en un termini de dos mesos sempre que hagi estat malalt 12 dies en el darrer any, la Intersindical-CSC vol fer públic el seu rebuig total a la sentència i demana la derogació de les reformes laborals aprovades durant els governs del PSOE i el PP els anys 2010 i 12.

El sindicat republicà considera del tot inhumà, aberrant i absurd aquest article, així com la sentència que el valida, ja que vulnera drets reconeguts a nivell europeu com la salut, la integritat física, a no ser acomiadat sense una causa justa i a la prevenció de riscos laborals de les persones treballadores. L’article i la sentència contravenen, a més, el conveni 158 de l’OIT que diu, en seu article 6.1, que ‘l’absència temporal del treball per motiu de malaltia o lesió no constituirà una causa justificada de finalització de la relació de treball’.

Els arguments que addueix el TC, que ja ha tombat diverses lleis catalanes de caire social com les d’emergència habitacional, pobresa energètica o la llei d’igualtat home/dona, són alarmants: acomiadar un treballador o una treballadora que estigui malalt uns pocs dies té una finalitat legítima que és protegir la productivitat de l’empresa, adduint l’article 38 de la CE, prescindint que hi ha empreses amb milions d’euros de benefici i amb milers de persones treballant-hi que estan acomiadant treballadors o treballadores per aquest motiu. O que l’acomiadament de persones no afecta la seva integritat física perquè no suposa un risc greu per a la seva salut, tot i que es pot donar el cas, per posar un exemple, d’una persona que vagi a treballar amb grip o qualsevol altra malaltia contagiosa per por a ser acomiadada i que contagiï als seus companys o a les seves companyes de feina.

És per això que la Intersindical-CSC crida a la mobilització contra aquesta sentència i demana que es deroguin les darreres reformes laborals espanyoles que perjudiquen greument els interessos dels treballadors i de les treballadores i que s’estableixi un marc català de relacions laborals que defensi els nostres drets.