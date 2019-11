salari mínim

La Intersindical-CSC inicia la campanya d’adhesions per un salari mínim català de 1.300 euros

La Intersindical-CSC ha començat aquest dijous la campanya (intersindical-csc.cat/smi1300) per reivindicar un salari mínim català de 1.300 euros que va presentar als mitjans de comunicació el mes passat. El manifest ja compta amb les adhesions de personalitats de diversos àmbits, com ara Lluís Torrens, premi Catalunya d’Economia o Jordi Arcarons, un dels impulsors de la Renda Garantida de Ciutadania, i la proposta de salari mínim es portarà pròximament als plens del Parlament i dels ajuntaments per tal que sigui aprovada.

A més de personalitats de prestigi en diversos sectors (economistes, advocats, politòlegs, artistes...), la iniciativa compta amb el suport de diverses persones que pateixen la precarització i tenen un salari mínim per sota del que considerem que hauria de ser a Catalunya. La proposta també cerca les adhesions d'entitats i institucions de tot el país, en el marc del càlcul del salari mínim que està elaborant el Govern a instàncies del vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès.

Recorda que la Intersindical-CSC considera que el SMI espanyol actual de 900 euros és del tot insuficient a Catalunya, on el cost de la vida és fins a un 30% superior que al d’altres zones de l’Estat. Així mateix, el sindicat considera que no s’hauria de fixar un salari mínim estatal, tal i com recomana l’Organització Internacional del Treball i que aquest, segons estableix el mateix organisme, hauria d’equivaldre al 60% del salari mig de Catalunya. És a dir, uns 1.300 euros.

A més de demanar que els agents socials, sindicals, econòmics, polítics i altres col·lectius facin front comú entorn aquesta reivindicació cabdal per lluitar per unes mínimes condicions de treball dignes, el sindicat reclama a la Generalitat faci passes efectives cap a aquest salari mínim en el àmbits en el quals té competències, limitant la contractació pública a aquelles empreses que demostrin que no tenen cap empleat o empleada amb sous per sota d’aquesta quantitat i fixant aquesta retribució com el salari mínim a l’administració.