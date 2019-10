La millor resposta

Tothom està pendent de com serà la resposta del moviment independentista a la ignominiosa sentència que dictarà el Tribunal Suprem espanyol en una data pròxima. S’ha accentuat molt el clima de sobreinformació dins el qual naveguen notícies i desinformacions de tota mena. En aquesta situació, jo només parlaré d’uns quants criteris que crec que ens poden ajudar a treure l’entrellat de tot aquest guirigall; i ajudar a construir un àmbit d’actuació que ens faci fer un gran pas endavant.

Primera observació. Ens trobem en una confrontació amb UN RÈGIM POLÍTIC MONÀRQUIC SORTIT DEL FRANQUISME

La nostra situació de repressió és el resultat directe de la ideologia i l’actuació d’un règim que té, com a símbol màxim representatiu, la monarquia borbònica instaurada per Franco; i com a expressió econòmica, les empreses de l’IBEX-35. Són els interessos lligats a aquests poders els que ens volen sotmesos en una situació d’ocupació. Ens volen esclaus seus.

Segona observació. Som dins una GUERRA PSICOLÒGICA

Un dels aspectes de la guerra sorda que està portant a terme l’estat espanyol contra el poble català és l’psicològic. Es tracta d’un aspecte que té com a objectiu afeblir les nostres defenses, promovent falses informacions, intoxicacions desmoralitzadores, provocacions, i baralles dins l’independentisme i confusió dins la societat; l’aspecte psicològic, en un context com el nostre, no l’hauríem d’oblidar mai. I ens hem de preparar per a combatre’l eficaçment.

Tercera observació. La consigna ha de ser donar suport a TOTES LES MOBILITZACIONS

Davant les diferents crides a la participació no crec que sigui productiu començar a dir “això ho faré; i això altre no”. Tota protesta contra la injustícia ha de merèixer la nostra aprovació i el nostre suport. La situació no és l’adequada per a fer el llepafils ni tampoc per a ploramiques. En la situació actual, l’acció -general i persistent- és fonamental.

Quarta observació. L’ ÀNIM SERÈ I EL CAP CLAR

És molt important, doncs, tenir sempre el cap clar; saber destriar el gra de la palla. Per exemple, si algú diu que ara cal atacar la Generalitat o els Ajuntaments, cal malpensar; i, en tot cas, recordar la primera observació que hem fet sobre quin és el poder real que tenim contra nostre. Cal centrar els esforços en els punts principals on s’aguanta el poder que ens oprimeix.

Cinquena observació. UNA NOVA DINÀMICA PER A LA LLUITA

Amb les mobilitzacions que farem aquests dies, i les setmanes i mesos que vindran, ens acostarem més a la Independència. S’han de veure, doncs, com un moment d’enfortiment per mitjà de la lluita i les mobilitzacions. No les podem valorar només en funció de l’obtenció de resultats polítics immediats. L’important és fer més i més possible la llibertat de presos i exiliats, tot fent més gran la crisi del règim que ens té oprimits; i alhora aconseguir establir una nova dinàmica en les formes d’acció i mobilització, com ja ha començat a passar amb les ocupacions de seus de les empreses de l’IBEX-35, amb les darreres mobilitzacions de solidaritat a Sabadell i arreu etc. El més important és lluitar, lluitar i lluitar. I fer-ho de manera duradora ... i fins al final; amb ànim de victòria.

En conclusió: Coneixement de l’enemic i dels mètodes que utilitza. Donar suport a totes les mobilitzacions. I lluitant i lluitant, fins al final

LA MILLOR RESPOSTA ... ÉS L’ATAC