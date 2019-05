Model de poble

La Plataforma Can Sanpere 100% Públic de Premià de Mar celebra la resistència i reprèn la lluita urbanística

Ara farà dos anys de la re-okupació de Can Sanpere després del seu desallotjament. Espai que ha ha estat gestionat darrerament pel col·lectiu de la Fàbrika. Precisament el col·lectiu celebrarà aquest diumenge la resistència per preparar-se davant la nova situació urbanística i reprendre les accions de lluita, després que l'actual govern municipal hagi manifestat la intenció de revisar el POUM i ampliar fins a 140-150 el nombre d'habitatges que vol construir a Can Sanpere.

Ho farà amb tot un seguit d'activitats, aquest diumenge a partir del migdia fins a la tarda, on hi ha prevista una xerrrada sobre el futur urbanístic de l'espai.