Okupació

La Plataforma Can Sanpere acampa davant l'Ajuntament de Premià de Mar

L’assemblea de Can Sanpere empren noves accions a una setmana vista de la data del desallotjament de la fàbrica, enunciat pel 5 de maig del 2017 a les 9:45 del matí.

Entre aquestes noves accions, ha estat l'Acampada a la plaça de l’ajuntament per denunciar públicament l’incompliment de l’equip de govern davant el mandat popular de la consulta d’expropiació celebrada el 2014, i per denunciar el risc en què estan situant tot el teixit associatiu i el capital social que ha nascut al voltant de Can Sanpere.

Ho han fet sota aquests arquments:

- Prou mentides i excuses, compliu el mandat de la consulta on un 80% dels votants van donar suport a l’expropiació i a un Can Sanpere 100% Públic.

- Que rebutgem el projecte anunciat pel govern que suposa obrir una negociació amb Núñez y Navarro i l’edificació parcial de pisos a Can Sanpere.

- Per un Premià digne de ser viscut, a favor del 100% Públic, de zones verdes i equipaments, de la preservació del patrimoni històric i arquitectònic, i d’un ateneu autogestionat.

- Si desallotgen Can Sanpere perdem molt, amb 4 anys s’ha creat un teixit social fort, de persones diverses amb moltes inquietuds i capaces de satisfer-les entre totes.

- Aposten per l’autogestió. Davant del Premià dormitori i perifèric que ens volen fer creure, un premià dedicat al consum, el qual ens consumeix.

Durant quatre anys a través de l’autogestió, recorda la plataforma que s’han creat més d’una vintena de col·lectius, demostrant que les premianenques tenim necessitats i inquietuds que no hi tenen cabuda en el model de poble gris, dormitori i en les mans del poder especulatiu.

Ho han fet compartint i oferint activitats molt diverses, des de reforç escolar, l’armari solidari, acompanyament psicològic, disciplines artístiques i esportives (rocòdrom, circ, dansa…), xerrades formatives, grups de suport com La Ventada, la creació de mitjans de comunicació propis com Ràdio Troca i un llarg etcètra. No ens podem permetre perdre aquest espai autogestionat tant necessari per Premià de Mar.