Can Sanpere

Una manifestació multitudinària a Premià visualitza la indignació pel desallotjament de Can Sanpere

Centenars de persones es van concetrar ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar van mosrtrar la seva indignació dobre el desallotjament de de Can Sanpere. Els concentrats van protoganitzar a continuació una manifestació pels carrers de la població.

Membres de la plataforma Can Sanpere 100% públic van manifestar que el desallotjament suposa també fer fora un munt d’entitats que havien omplert d’activitats l’espai. A més, va lamentar que s’hagués arribat fins a aquest punt havent-se desaprofitat les oportunitats de “mediació i diàleg” que s’havien posat sobre la taula i que “ni la propietat ni l’Ajuntament han volgut”. A més, denuncien que durant el desallotjament es va entrar també en un pis que hi ha a la mateixa finca i que estava ocupat per diferents persones. L’ensurt i els nervis van fer que un dels inquilins, segons l’entitat, patís un atac d’ansietat i s’autolesionés el cap contra una paret i que perdés el coneixement.

Ara bé, l’alcalde de Premià de Mar Mar, Miquel Buch (PDeCAT). va reiterar el seu compromís amb l’expropiació dels terrenys, com va determinar la consulta ciutadana que es va celebrar el 2014, el resultat de la qual va ser a favor de la municipalització de l’espai. Tot i el temor sobre els plans immobiliaris de Núñez y Navarro, Buch va voler enviar un missatge tranquil·litzador i va recordar que en el pròxim ple d’aquest mes de juny es preveu aprovar un pla especial per a Can Sanpere que inclogui l’expropiació.

Segons la Plataforma, "cap les tres de la matinada, veïnes dels carrers del voltant de la fàbrica han estat despertades pel soroll de la radial i han avisat a la Plataforma. Més d’una cinquantena de Mossos d’Esquadra, amb cascs, escuts, porres i armes han desfilat creient-se figurants d’una pel·lícula d’Star Wars i han fet un forat a la porta metàl·lica de la d’entitats, al carrer de la Plaça. Porta que, per cert, estava oberta i només calia córrer a una banda".

A un quart de quatre, més de cinquanta membres de Can Sanpere es concentraven pels voltants de la fàbrica per rebutjar el desallotjament, criticar la covardia de l’Ajuntament, i l’abús de poder, testosterona i violència que caracteritzen els Mossos d’Esquadra. A mida que avançaven les hores, la concentració ha arribat a sumar més d’un centenar de persones, amb l’arribada de veïnes que no han dubtat en sortir de casa per donar suport.