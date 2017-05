Okupació

Concentració per protestar pel desallotjament de Can Sanpere a Premià de Mar

A les 19 h, s'ha convocat a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar una concentració de rebuig al desallotjament de Can Sanpere.

Segons la Plataforma Plataforma Can Sanpere 100% públic, "cap les tres de la matinada, veïnes dels carrers del voltant de la fàbrica han estat despertades pel soroll de la radial i han avisat a la Plataforma. Més d’una cinquantena de Mossos d’Esquadra, amb cascs, escuts, porres i armes han desfilat creient-se figurants d’una pel·lícula d’Star Wars i han fet un forat a la porta metàl·lica de la d’entitats, al carrer de la Plaça. Porta que, per cert, estava oberta i només calia córrer a una banda".

A un quart de quatre, més de cinquanta membres de Can Sanpere es concentraven pels voltants de la fàbrica per rebutjar el desallotjament, criticar la covardia de l’Ajuntament, i l’abús de poder, testosterona i violència que caracteritzen els Mossos d’Esquadra. A mida que avançaven les hores, la concentració ha arribat a sumar més d’un centenar de persones, amb l’arribada de veïnes que no han dubtat en sortir de casa per donar suport.

Mentre es produïa el desallotjament, les forces d’ocupació han desallotjat un grup de persones que vivien a uns pisos de la mateixa finca però no vinculats amb el col·lectiu. A les tres del matí, cop a la porta, en ple ramadà i sense deixar-los agafar pràcticament res. Degut a l’ensurt i els nervis, una de les persones ha patit un atac d’ansietat, que ha culminat colpejant-se el cap contra una paret i ha perdut el coneixement degut al cop i la sang que estava perdent. Davant la passivitat dels Mossos d’Esquadra, la Plataforma ha hagut de reclamar l’assistència mèdica trucant a una ambulància.

A quarts de 9, més d’una vintena de vigilants de seguretat han aparegut per custodiar "fins no sabem quan" tots els racons i accessos a l’espai mentre treballadors de l’obra tapiaven les portes del carrer de la Plaça.

Tot i així, la plataforma reitera:

- que l’Ajuntament no compleix la seva responsabilitat en executar el resultat de la consulta popular

- que sempre se’ns havia dit que no farien fora el grup de persones residents als pisos

- que l’alcalde no ha tingut el valor de donar la cara i s’ha dedicat a difamar i mentir

- que ni som gent violenta, ni ho serem mai

- que estem cansades de patir la violència estructural que el govern exerceix

"I sobretot, la Plataforma Can Sanpere 100% públic recorda que això no ha acabat i que ningú no ho

dubti, que tornarem, que hi som, que Can Sanpere és del poble"