Okupació

Concentració en defensa de Can Sanpere de Premià de Mar davant l’amenaça de desallotjament

La Plataforma Can Sanpere 100% públic ha convocat una concentració en defensa de l’espai davant l’amenaça de desallotjament. Des de les 8h a la porta del Centre Social Autogestionat, al carrer Sant Cristòfol 41 de Premià de Mar, hi haurà suport popular a les persones que al mateix moment estaran resistint per aturar-lo. El desallotjament està previst per les 9:45 del matí i des de la convocatòria de les 8 hi haurà resistència activa i no violenta amb accions programades durant tota la jornada.

Pel seguiment de la jornada s'ha habilitat diversos espais i punts informatius de cara a la premsa, com per exemple espais online d’informació; manifestos i posicionaments, i material audiovisual tant d’arxiu com del moment. També es programarà actualitzacions informatives cada trenta minuts i els portaveus de la Plataforma disposats a fer seguiment. Pel que fa al seguiment a les xarxes socials, estaran fent cobertura tant a Facebook com a Twitter amb el HT #Sanpe5M els dies previs al desallotjament i #SanpeEnLluita.