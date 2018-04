OKupació

El col·lectiu “La Fabrika” allibera l’espai de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Sanpere a Premià de Mar

El nou col·lectiu “La Fabrika” ha emès un comunicat on ha anunciat, que tot just fa més 72 hores que ha alliberat l’espai de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Sanpere a Premià de Mar.

Ahir es va fer una diada massiva i revindicativa per donar a conèixer que s'havia obert la fàbrica al poble. Tres anys després de la consulta popular per l’expropiació dels terrenys de la fàbrica, i atès que des de la institució no es fan els passos precisos per fer efectiu el resultat de la mateixa, fins i tot aquesta setmana ha hagut declaracions des de l'Ajuntament contràries, “La Fabrika” ha pres la decisió de deixar d’esperar els lents temps de la política institucional i dur a terme l’expropiació popular de Can Sanpere.

A banda de fer efectiu el mandat de la consulta de 2015 mitjançant aquesta expropiació popular, “La Fabrika” vol reivindicar amb aquesta acció la seva oposició a la destrucció dels espais naturals i del patrimoni històric i cultural de Premià de Mar, i condemna i lluitar contra les agressions del territori provocades per la seva bombolla especulativa, que esta afectant greument el municipi.

“La Fabrika” també ha informat que l’espai estarà obert per a tot el poble, que realitzaran activitats durant tot el cap de setmana, i que avui diumenge tindrà lloc una assemblea oberta per decidir, de manera conjunta i col·lectiva, els usos que es vulguin donar en aquest nou espai.