Llibertat d'Expressió

El SEPC convoca una concentració a la Facultat de Geografia i Història de la UB per exigir la "nostra llibertat d'expressió"

El SEPC ha fet una crida a la comunitat universitarària a participar a la concentració a la Facultat de Geografia i Història de la UB per exigir la nostra llibertat d'expressió davant la retirada d'estelades, llaços grocs i domassos que, a títol individual, havien penjat estudiants, docents i personal de la universitat. La concentració serà aquest dilluns a les 12:30h al Porxo de la Facultat. El SEPC apunta que cal respondre encartellant la facultat.

La Junta Electoral diu que "Apel·len la neutralitat". Amb aquesta suposada neutralitat, el SEPC considera que "volent silenciar al poble, per això a nosaltres ens hi trobaran de cara, per mostrar que no deixarem que l'espanyolisme entri a les nostres aules, i per seguir lluitant contra organitzacions feixistes com "S'ha acabat", que pretenen fer de la universitat una institució lliure de pensament crític i organització estudiantil, arribant a exigir la retirada dels murals del pont de la Facultat, les pintades en contra els judicis dels presos polítics, i els cartells de jornades organitzades des del SEPC".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="ca" dir="ltr">➡️COMUNICAT: Contra l'atac patit avui contra la llibertat d'expressió a la nostra facultat convoquem DILLUNS A LES 12:30 CONCENTRACIÓ AL PORXO <a href="https://t.co/pTY1mQcK75">pic.twitter.com/pTY1mQcK75</a></p>— SEPC UB-Raval (@SEPC_UBRaval) <a href="https://twitter.com/SEPC_UBRaval/status/1111777338302320640?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de març de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>