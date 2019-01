Localitzen l'escamot unionista que va treure l'estelada d'Amer

L’estelada de ferro d’Amer (Selva) que va ser col·locada el dia 29 de desembre passat per un grup de veïns del poble va ser serrada per l'escamot unionista el dia 31, de manera que no va onejar més de quaranta-vuit hores. Ahir al vespre els veïns d'Amer van localitzar l'escamot unionista que de seguida va trucar els Mossos d'Esquadra perquè el vinguessin "a protegir".

L'escamot unionista que es desplaça amb un Seat Leon vermell (5746 FVH) està format per Julio España i Manuel Alfonso i s'autoanomena "Equipo Mazinguer".