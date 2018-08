Identificats els responsables de diversos atacs feixistes

El responsable de l’atac feixista que va tenir lloc a la Riera d’Arenys de Munt la matinada del 12 al 13 d’agost, que va malmetre tot el cablejat de Nadal, on hi havia penjats els llaços grocs, ha estat identificat per la policia local gràcies a les càmeres de videovigilància de l’Ajuntament i la col·laboració veïnal. Arran d’aquesta identificació, s’obrirà expedient sancionador contra l’atacant, per infracció greu contra l’ordenança de civisme, i se li reclamarà el cost dels desperfectes, xifra que s’eleva a 3.121,80 €.



Ahir a les comarques nord-orientals l’ex-diputat del PP al congrés espanyol i advocat de l’estat Jordi de Juan va ser enregistrat arrencant llaços grocs a l’Escala mentre passejava el gos. Una estona després, però, els activistes que els havien col·locat van decidir de tornar-los a penjar.

D'altra banda, fa uns dies va ser detingut Josep Trias Campaña (veí de Banyoles) agressor d’un escamot que va actuar a Verges arrencant estelades. Trias que té diversos antecedents judicials (detingut 26 vegades per atracaments, robatoris, falsificació documental, delictes contra el patrimoni, atemptat a agents de l’autoritat, coaccions i amenaces, entre d’altres) durant els anys ’90 del segle passat va provar sort professional (sense gaire èxit) en la música heavy i la indústria pornogràfica.