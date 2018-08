La policia nacional espanyola deté "l'agressor" d'una unionista

Avui la policia nacional espanyola ha detingut "l'agressor" d'una unionista que fa uns dies arrencava (amb els seus fills) els llaços grocs que hi ha a una de les tanques del Parc de la Ciutadella de Barcelona. El detingut està acusat d'agressió i delcites d'odi segons ha informat el Twitter oficial de la policia espanyola. És possible que la denunciant denunciés "l'agessió" (s'ha sabut que el "nas trencat" en realitat no ho estava tot i que la denunciant va pressionar perquè així constés a l'informe mèdic) directament a la Policía Nacional i no als Mossos d'Esquadra (que fa dos dies encara no havien rebut cap denúncia per l'incident).

D'altra banda aquesta matinada els Mossos d'Esquadra han aixecat acta per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana durant una concentració feixista a la Bisbal on una vuitantena d'unionistes amb la cara tapada han arrencat llaços grocs.