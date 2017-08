Detenen un conegut regidor unionista de Figueres per pornografia infantil

El regidor detingut per tenir pornografia infantil al seu ordinador (i expulsat del PP després de ser detingut el passat 11 de maig per gravar amb el mòbil usuaris del lavabo de l’estació del TAV de Girona) era conegut per fer diversos comentaris insultants a les xarxes socials.

El regidor detingut per tenir pornografia infantil al seu ordinador era conegut per fer diversos comentaris insultants a les xarxes socials (Imatge: Facebook Diego Borrego)

Diego Borrego, regidor no adscrit de l’Ajuntament de Figueres, va ser detingut ahir pels Mossos d'Esquadra per tenir pornografia infantil al seu ordinador (segons una informació publicada a El Punt Avui). Borrego va ser expulsat del PP desprès d’una primera detenció el passat 11 de maig per gravar amb el mòbil usuaris del lavabo de l’estació del TAV de Girona.



L’ex-regidor del PP era conegut per fer diversos comentaris insultants a les xarxes socials: el passat mes de gener va escriure “M’agrada més veure com els Mossos us fiquen la porra pel cul als independentistes i a més a més us agrada” i el 30 de març “Es comença amb uns tuïts, es continua ocupant seus, després trencant vidres i al final un tret en una cuneta”.