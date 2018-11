Censura franquista a John Wayne

Avui un compte de youtube anomenat 'Republicat' ha penjat un vídeo on es recorda la censura franquista al 'discurs republicà' de John Wayne al film The Alamo . Al vídeo s'explica (i es demostra) que quan es va estrenar el film a l'Estat espanyol el doblatge havia canviat la paraula original 'república' per 'independencia'.