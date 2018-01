Contra la censura del Carnestoltes a Tàrrega

CONTRA LA CENSURA DEL CARNESTOLTES A TÀRREGA

Des de la CUP de Tàrrega volem fer públic el nostre posicionament contrari a la decisió presa per l'equip de govern de censurar el programa, el cartell i la temàtica proposats per l'associació AGRAT per al Carnestoltes d'enguany i retirar-los la subvenció per continuar organitzant-lo.

No creiem justificat el fet d'intervenir ni censurar cap dels continguts, ja que entenem que la festa de Carnestoltes és de per si una festa transgressora i forma part de la seva essència el desafiament a qualsevol mena d'autoritat, sigui de caràcter polític o religiós. Val la pena recordar que precisament per aquest motiu fou una festa prohibida durant molts anys durant la dictadura franquista. El to irònic i provocador, doncs, entenem que forma part de la normalitat de la festa.

En segon lloc, no creiem que el cartell ni els continguts del programa representin, com se'ns ha dit, una cosificació de la dona, ja que la dona no hi apareix pas com a objecte, sinó més aviat al contrari, com a subjecte: qui parla és una dona, la reina carnestoltes, i la dona del cartell crida i reivindica la seva sexualitat, aixecant les mans en un símbol feminista, i suggerint un clítoris, òrgan que proporciona plaer al cos femení. Festes com l'Aquelarre de Cervera consisteixen en l'adoració del penis masculí, i en aquest sentit la proposta del Carnestoltes de Tàrrega d'enguany ens sembla també trencadora amb el fal·locentrisme que caracteritza la construcció social de la sexualitat, donant una imatge empoderada de la dona, i això ens sembla positiu.

Per altra banda no ens sembla que la campanya inciti, com també se'ns ha dit des de l'equip de govern, a les relacions sexuals no consentides, precisament perquè parla d'estimar lliurement a qui es vulgui i com es vulgui, i també pel fet que la mateixa entitat remarca en el mateix programa que no tolerarà cap tipus d'actitud masclista d'assetjament o agressió durant la festa, i mostra la seva determinació a actuar davant d'aquests casos.

Finalment, i en relació amb el debat que ens ocupa, creiem que al nostre municipi cal fer molta feina al respecte. És veritat que des de la regidoria de Joventut s'han fet diverses campanyes contra el masclisme, però és evident que falta un espai participatiu de diàleg i formació que inclogui treballadors municipals, representants d'entitats i també regidors, per tal d'aclarir conceptes, posicionaments i trobar conjuntament maneres d'actuar de manera efectiva contra el masclisme.

És, doncs, important que el nostre Ajuntament comenci a creure en les polítiques per la igualtat de gènere i les apliqui de manera efectiva, desplegant-les en tots els àmbits en els quals és competent. En aquest sentit volem fer saber que el nostre grup municipal vam entrar a registre el dilluns 15 de gener d'aquest any una moció a l'Ajuntament perquè es voti properament en un ple, demanant que es faci un protocol d'actuació per unes festes sense masclisme per a tot el municipi, el qual creiem que ha d'implicar personal, tècnics i entitats, i s'ha de construir mitjançant el diàleg, la participació i formació.