Independentisme

Darrer Diumenge d'Octubre

Aquest diumenge, es commemora a la "muntanyeta de la Patà" en el terme municipal Santa Maria d'El Puig (Horta Nord), el Darrer Diumenge d'Octubre. Una jornada reivindicativa que es remunta als anys seixanta del segle passat, en què durant cinc anys es van organitzar unes marxes a peu des de València fins la població del Puig, les quals acabaven en un aplec de caràcter reivindicatiu en aquesta darrera població.

Estroncades per la repressió franquista, tant la marxa com l'aplec van ser represes durant la transició transfranquista, però prompte van perdre la vitalitat inicial. Des dels anys vuitanta fins ara el Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), o alguna plataforma impulsada per aquest partit independentista, així com també l'Assemblea d’Unitat Popular (AUP) en el seu moment i altres sectors de l'Esquerra Independentista han mantingut ininterrompudament la convocatòria de l'Aplec del Puig. En els anys 80, s'havia anomenat Aplec del País Valencià.

Enguany, en la seva 59a edició, els actes començaran amb la marxa des de les Torres de Serrans de la ciutat de València, fins a Santa Maria d'El Puig, on a l'explanada del monestir es concentren els militants i simpatitzants del Bloc i Compromís per realitzar les seues activitats, mentre a la muntanyeta, el PSAN organitzava sempre un acte, ara fa tres anys que ja no el fa, des de que va anunciar la suspensió d'activitats públiques. Tot i així, ERC ha pres el relleu.

El Darrer Diumenge d'Octubre com a Diada Nacional reivindicativa

Llibertat.cat va manifestar l'any 2007, que tenint en compte que el caràcter oficialista que ha adquirit la celebració del 9 d'octubre, que partits com el PSOE i el PP han volgut oposar sempre a la diada 25 d'abril, i sense abandonar la mobilització el mateix 9 d'octubre, fóra bo que el conjunt del moviment d'alliberament es plantegés la possibilitat de reforçar el Darrer Diumenge d'Octubre, una diada que ha tingut sempre caràcter reivindicatiu, inassimilable pels partits espanyols.