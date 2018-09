PP-PSOE

El PP denuncia el govern de Cerdanyola per incloure el "Via fora!" a la Diada

El PP denuncia el govern de Cerdanyola per incloure el "Via fora!" a la Diada. El PSC va obrir la polèmica

El PP ha denunciat a la fiscalia l'equip de govern de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès per un 'delicte d'odi' per haver utilitzat l'expressió 'Via fora' durant els actes institucionals de la Diada d'enguany.

Es tracta d'un cartell digital per commemorar l'11 de Setembre, que prenia com a motiu el crit de "Via fora!" emprat a les revoltes agràries i pel sometent popular durant segles.

Segons ha recollit el diari Ara, el PP argumenta que l'expressió té associades "connotacions bel·licistes, de guerra, d'odi, discriminació, violència i de confrontació armada."

El diar ABC ha magnificat la "denúncia" del PP en una notícia en què destaca que "El municipalismo catalán lleva años siendo el laboratorio en el que el independentismo (...)" i que "El origen de la demanda radica en una campaña para llamar a la participación a la «Diada» impulsada por el consistorio de esta localidad de la periferia de Barcelona gobernada en minoría por la CUP." El diari espanyol qualifica el "Via fora!" de "un viejo grito de guerra que desde el grupo popular aseguran que es un llamamiento a la rebelión contra el Estado."

Una polèmica encetada pel PSC de Cerdanyola, considerat el més espanyolista de Catalunya

La polèmica, però, la va encetar abans de la Diada un dels responsables del PSC, Victor Francos, i el candidat pel PSC a Cerdanyola del Vallès Carlos Cordón, tal i com ja vam destacar amb una piulada fa dos dies, que atacava el govern local i es justificaven per no acudir als actes de la Diada amb l'argument que el cartell de l'11 de Setembre amb el era "Una vergonya q exclou a la meitat d la població. El @CerdanyolaPSC, llevat d la ofrena, no participarem d cap acte institucional. Ni ara, ni mai. El frontisme és el q acabarà amb aquesta societat."

Els atacs del PSC, però, van quedar ben aviat a segon pla, ja que a la xarxa diversos perfils van retreure als membres del PSC el fet que el lema "Via fora!" i l'origen de defensa civil havien estat defensats pel PSC en diverses ocasions, i concretament en un text de la revista "L'Opinió Socialista" de 1978.