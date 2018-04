Antifeixisme

Concentració als Jutjats de Cerdanyola en suport amb l'Arnau

La Plataforma Antifeixista de la UAB, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i l’organització antirepressiva d’Alerta Solidària han convocat una concentració el proper dimecres a les 9h als Jutjats de Cerdanyola del Vallès en solidaritat amb l'Arnau.

L’Arnau és el primer estudiant que va a judici denunciat per Societat Civil Catalana. El procés ha durat gairebé un any, i tot que se l’acusa d’un simple furt. Tot i així, el fiscal Miguel Àngel Aguilar i la professora de la UAB Maribel Fernàndez han intentat sumar-hi més delictes per fer-lo entrar a presó.

Aquest cas forma part d’una persecució a l’antifeixisme de la UAB, on Joves de Societat Civil Catalana han denunciat fins a 14 estudiants als que se’ls demanen fins a penes de presó.

Fa falta remarcar que ara fa dos anys les paradetes muntades per JSCC a la UAB eren freqüentades per l’acompanyament de grupúscles neonazis i l’entrada els Mossos d’Esquadra a la universitat.