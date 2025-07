Discriminació lingüística

La CUP exigeix al govern la denuncia de l'esqueitx catalanòfob per incòrrer en un delicte d'odi

La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha enviat una carta al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per a demanar si el govern denunciarà a la fiscalia l’esquetx catalanòfob en l’acte de l’Ajuntament de Barcelona. Castillejo, en el escrit, considera que l’espectacle pot incórrer en un delicte d’odi i discriminació contra la llengua i els seus parlant. És per això que demana que s’emprenguin accions legals i el diputat Dani Cornellà ha registrat una pregunta parlamentària al govern en la mateixa línia

Escrit de Pilar Castellejo:

"Fa pocs dies en la presentació de l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions Barcelona 2024, organitzà.t per l'Ajuntament de Barcelona, van fer una representació d'una part d'un espectacle contra la discriminació de raça, gènere, o,rigen i classe que alhora representava una clara discriminació a la llengua catalanai els seus parlants.

És paradoxal que fos precisament en la presentació de l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions de Barcelona 2024, on es fa palès que el racisme, el gènere, la salut, l'orientació LGTBIQ+ i, en cinquè lloc, la llengua catalana són els principals motius de discriminació.

En l'acte públic, la ·companyia amateur Teatre Sin Pape/es va representar un fragment del seu ·espectacle Esas latinas ... Va resultar que el fragment ridiculitzava els catalanoparlants i denunciava -en castellà- situacions com que els metges parlin català,. que a les feines es demani la llengua del país o que als espais d'acollida es faci servir el català. També el fet que no es fitxin tot i haver cursat "el nivell C2 de català" perquè no són nadiues. Una part del text deia, literalment:

- Hay unas partes del informe que no entiendo, me lo podria explicar, por favor?

-Tot el que ha de saber és a l'intorme, si no parla català, n'hauria d'aprendre.

=Parla català! -criden totes les actrius-

Aquest fragment de l'obra demostra la falta de coneixement de la realitat i el poc respecte cap a la llengua catalana i els professionals que la utilitzen. És un clar atac a una llengua oficial que perjudica la convivència i la cohesió social.

Per tot això, la CUP -Defensem la Terra li exigeixen que emprengui les accions legals pertinents per denunciar aquest espectacle catalanòfof per incòrrer en un delicte d'odi i discriminació contra la llengua catalana i els seus parlants".

D'altra banda, el diputat Dani Cornellà ha registrat una pregunta parlamentària al govern en la mateixa línia.