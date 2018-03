Joves

Neix ‘La Forja’, organització hereva de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular (AJUP)

Avui s'ha fet pública la creació de ‘La Forja’, organització hereva de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular (AJUP).

El cap de setmana del 3 i 4 de febrer, les Assemblees de Joves per la Unitat Popular (organització juvenil de l’esquerra independentista) van decidir en Congrés Nacional la seva unificació com a organització nacional. Amb això, la coordinadora d’assemblees de joves locals que naixia dos anys enrere, estrena una nova etapa a la seva història sota un mateix nom a tots els indrets on actua, La Forja.

Les assemblees de joves que constitueixen aquesta nova organització juvenil són d’arreu del territori català, amb nuclis a l’Alt Empordà, el Gironès, el Maresme, el Tarragonès, el Barcelonès, les Terres de l’Ebre, el Vallès Occidental i la Segarra. AJUP, amb voluntat d’esmenar les mancances que tenia, decidí fer una passa cap a la creació d’una nova organització, que la unifica per tal de sumar esforços en l’enfortiment de la Unitat Popular.

La Forja es reivindica filla de la història de l’independentisme revolucionari, i hereva de la organització Maulets-JIR. És per això que l’organització es farà pública amb el lema “el combat continua” com a bandera de la seva primera campanya de presentació. L’estratègia que pretén impulsar és de mobilització del jovent, treball per la implantació efectiva de la República Catalana al Principat i per la construcció de la sobirania arreu dels Països Catalans.

En els propers dies la organització farà públics més detalls sobre les seves primeres accions i la seva presentació.