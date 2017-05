Per la ruptura

Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular responen a la campanya del PP amb un altre petó

Continuen les reaccions a la campanya contra l’independentisme que el Partit Popular va presentar divendres passat. La coordinadora d’Assemblees de Joves per la Unitat Popular, properes a la CUP, ha contraatacat amb un cartell molt similar on es veuen dos joves a punt de fer-se un petó però amb l’eslògan “Valents per convocar junts un referèndum unilateral”. A la imatge dels populars, en canvi, s’hi pot llegir “Valents per a seguir creixent junts”.

Una altra diferència és el que porten pintats a les galtes els nois. A la imatge original, la noia hi té una bandera espanyola i el noi una senyera. S’hi simbolitza així la unió de Catalunya i d’Espanya, dos subjectes diferents. En canvi, al cartell de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular s’hi representen un noi i una noia amb postures diferents sobre la independència però units per la convocatòria del referèndum.

La coordinadora juvenil respon així a la que, tot i negar-ho, sembla la campanya del PP pel ‘no’ al referèndum. La imatge, difosa per les xarxes socials, ha tingut gran acceptació i ha estat compartida per dirigents de la CUP i comptes d’assemblees locals. “Catalunya ha de decidir el seu futur i cal que tothom es pugui expressar. Nosaltres defensem el seu dret a dir ‘no’ a la independència, ells no volen ni que votem”, diu Júlia Reniu, portaveu de la coordinadora.

Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular és un espai de coordinació on hi participen assemblees i col·lectius de joves independentistes i d’esquerres dels Països Catalans.