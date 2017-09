Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular continuen la campanya contra la Guàrdia Civil amb un vídeo

Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular han editat un vídeo per continuar demanant que abandonin Catalunya les forces d'ocupació espanyoles, després de l'acció que van dur a terme el passat 10 de setembre a la caserna de la Guàrdia Civil de Gràcia de Barcelona.

Per a l'organització "Som molt conscients que les forces d'ocupació no aturaran la seva tasca repressiva, és per aquest motiu que el poble català no pot desmobilitzar-se. La nova República la construirem des del carrer entre totes i tots".

Demanen a la Generalitat, al Parlament, al Govern i als ajuntaments de Catalunya que no s'arronsin a l'hora de dur a terme els preparatius del referèndum. "No podem permetre que les forces al servei de l'estat espanyol impedeixin el mandat popular de l'1 d'octubre. Per assolir aquest objectiu teniu tot un poble en moviment al vostre costat" apunten en el document de difusió del vídeo.