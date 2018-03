La CUP-Crida per Girona demana més protagonisme per les entitats i la cultura de base al nou Modern

La CUP-Crida per Girona ha reaccionat a la presentació del projecte de rehabilitació de l’antic cinema Modern per part del govern gironí. La formació, que ha celebrat que es comenci a desencallar la reforma de l’edifici, ha demanat més diàleg amb els grups municipals i el teixit cultural per consensuar un projecte definitiu, i ha mostrat la seva preocupació per la manca de finançament de la segona fase de la rehabilitació.

La CUP-Crida per Girona ha alertat que el projecte de rehabilitació del Modern té encara moltes incògnites, com ara el calendari d’execució, el finançament de les obres de la sala polivalent i del manteniment de bona part dels equipaments un cop s’acabi la subvenció europea, o el model de gestió de l’espai. En aquest sentit, la formació ha reclamat al govern un esforç de diàleg per consensuar el projecte definitiu amb els diferents grups municipals i amb el teixit cultural, tenint en compte que es tracta d’una inversió de llarg recorregut que superarà el mandat de l’actual govern.

Una altra de les demandes cupaires, finalment, és que les entitats i la cultura de base gironina tinguin un paper protagonista en l’equipament. La formació ha argumentat que “seria un error que el futur Modern reforcés l’actual aposta cultural vinculada als grans esdeveniments en clau de promoció turística”, per la qual cosa ha defensat que “el teixit cultural de la ciutat ha de tenir un pes rellevant tant en la definició final del projecte, com en la dinamització i gestió del futur espai”.